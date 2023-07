Die Linkspartei hält nichts von der Verzögerungstaktik der Ampel beim Selbstbestimmungsgesetz (Bild: Die Linke.queer)

Heute, 15:38h 2 Min.

Der Vorstand der Linkspartei hat sich auf seiner Sitzung am vergangenen Wochenende einstimmig für ein diskriminierungsfreies Selbstbestimmungsgesetz ausgesprochen. "Die Linke begrüßt die Bestrebungen zur Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes und fordert die Bundesregierung auf, endlich einen längst versprochenen Gesetzesentwurf in den Deutschen Bundestag einzubringen", heißt es in dem Beschluss. "Sicherzustellen ist dabei, dass die zahlreichen Stellungnahmen aus der Community, aber auch des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) berücksichtigt werden, die die einzelnen Regelungen (wie Hausrecht, Wartefrist, Krisenfall) des Referentenentwurfs kritisieren. Ein Selbstbestimmungsgesetz muss diskriminierungsfrei sein."



Hintergrund ist, dass das im Koalitionsvertrag versprochene Selbstbestimmungsgesetz der Ampel im aktuellen Entwurf Einschränkungen enthält, die von Menschenrechts- und LGBTI-Organisationen scharf kritisiert werden. Ferda Ataman, die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, warf der Regierung etwa vor, "ungewöhnlich ausschweifend auf rechtspopulistische Argumente" eingegangen zu sein (queer.de berichtete). Zudem verschob das Kabinett mehrfach die Verabschiedung des Entwurfes (queer.de berichtete).

Bundesregierung "handlungsunfähig und feige"

Die Linke möchte nun vermehrt Druck auf die Regierung ausüben: "Die Bundesregierung ist in der Pflicht, endlich einen Gesetzesentwurf für ein Selbstbestimmungsgesetz in den Deutschen Bundestag einzubringen", argumentierten Bundesgeschäftsführer Tobias Bank, Parteivorstandsmitglied Maja Tegeler und Die-Linke.queer-Sprecher Frank Laubenburg in einer gemeinsamen Erklärung vom Mittwoch. Seit Jahren fordere das Bundesverfassungsgericht schließlich eine Reform des sogenannten Transsexuellengesetzes, schrieben die drei Politiker*innen weiter. "Doch die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP scheint in dieser Frage handlungsunfähig und feige. Statt Grund- und Freiheitsrechte für trans und inter offensiv zu vertreten, agiert sie zunehmend unentschlossen, weicht vor rechten Kampagnen zurück und lässt diejenigen, die dringend auf eine gesetzliche Regelung warten, einfach im Regen stehen", so Bank, Tegeler und Laubenburg.



Mit dem Beschluss setzt sich der Linken-Vorstand zum wiederholten Male ausdrücklich von der bekanntesten Parteirebellin ab: Ex-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht setzte zuletzt vermehrt auf Queerfeindlichkeit – und bezeichnete etwa letzten Monat die geplante Selbstbestimmung von trans Menschen als "absurd" (queer.de berichtete).



Zuletzt gab es Berichte, wonach Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) das Selbstbestimmungsgesetz blockiere, weil sie fürchte, dass es von Kriminellen missbraucht werden könne (queer.de berichtete). Allerdings haben bislang viele Länder wie Spanien, Dänemark oder Belgien entsprechende Gesetze ohne jegliche Probleme eingeführt. (cw)