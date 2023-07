Heidelberg: Homo-Hasser stören Theateraufführung

Mitglieder der Theatergruppe Vogelfrei bei einer Aufführung des Stücks "Der grüne Kakadu" (Bild: theatergruppevogelfrei / instagram

Heute, 03:24h 2 Min.

Am vergangenen Wochenende kam es in Heidelberg zu einem homofeindlichen Zwischenfall. Wie die Polizei am Mittwoch meldete, trat am Samstagabend eine Theatergruppe vor über 200 Zuschauer*­innen auf dem Karlsplatz auf und bot ihr Theaterstück dar. "Gegen 20:25 Uhr fühlten sich drei bislang unbekannte junge Männer womöglich durch die Darstellung der Schauspieler derart gestört, dass diese die Darsteller mehrfach lautstark homophob beleidigten", heißt es im Polizeibericht.



Gestört wurde laut "Rhein-Neckar-Zeitung" die studentische Gruppe Vogelfrei bei der letzten Aufführung der Arthur-Schnitzler-Groteske "Der grüne Kakadu" im Garten des Germanistischen Seminars. "Uns hat das sehr betroffen gemacht, zumal die Hälfte unserer Theatergruppe aus queeren Menschen besteht", erklärte Regisseur Jonah Cedric Strauß gegenüber dem Regionalblatt. Am Dienstag erstatteten die Studierenden Anzeige.

Zuschauer*innen solidarisierten sich mit der Theatergruppe

Der mehrfachen Aufforderung einer Darstellerin, die Örtlichkeit zu verlassen, kamen die Störer laut Polizeibericht zunächst nicht nach. Nachdem die jungen Männer immer weiter pöbelten, solidarisierten sich Zuschauer*innen mit der Theatergruppe. Erst dann verließen die unbekannten Personen die Örtlichkeit.



Die zweite Hälfte der Aufführung verlief dann ohne Zwischenfälle. "Wir haben das Beste draus gemacht. Und das Publikum hat sich den Spaß nicht nehmen lassen", so Strauß gegenüber der "Rhein-Neckar-Zeitung".

Täter circa 18 bis 20 Jahre alt

Die Täter werden von der Polizei wie folgt beschrieben:



● Täter 1: männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, zwischen 175 und 180 cm groß, kurze blonde Haare, sportlich-athletische Figur, lief auf zwei Krücken

● Täter 2: männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, lange blonde glatte Haare

● Täter 3: männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, kurze schwarze Haare.



Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, die Tatverdächtigen beobachtet oder zu deren Identifizierung beitragen können, werden gebeten, sich unter der Tel. (06221) 1857-0 zu melden. (cw/pm)