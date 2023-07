"Trans ist Trend": Eine endlose Aneinanderreihung der Desinformation

Von

Julian Reichelts "Pleiteticker", über den wir auf queer.de mehrfach berichtet haben, ist Geschichte. Weiter geht es mit dem rechten Medienformat unter dem Dach von "Nius". Seit einigen Tagen veröffentlicht die neue Seite nun rechte Stimmungsmache im Stil von Boulevard-Medien – ähnlich wie zuvor das Blog des Ex-"Bild"-Chefs, der seinen Springer-Posten unter anderem aufgrund seines Umgangs mit Frauen verloren hatte.



Zusammen mit Reichelt ist aber auch Ex-"Bild"-Kolumnistin und "liberale Feministin" Judith Sevinç Basad unter das neue Dach von "Nius" geschlüpft – und soll dort wohl weiterhin die Desinformation über und den Hass auf transgeschlechtliche Menschen beisteuern. Mit einem 90-minütigen Propagandafilm ging es in der vergangenen Woche los. "Trans ist Trend: Wie eine Ideologie unser Land verändert" ist dabei eine Aneinanderreihung von Falschinformationen, fehlendem Wissen, Geraune und Suggestionen, die gegen jede journalistische Berufsethik verstoßen.



Es folgt eine lange, aber unvollständige Auswahl: Unwahrheiten über transgeschlechtliche Kinder, ein abgesagter Vortrag der Anti-Trans-Aktivistin Marie-Luise Vollbrecht und erfundene Vorwürfe der Holocaustleugnung, unaufrichtige Recherche- und Befragungsmethoden, die Vermischung journalistischer Rollen, ein in Frauen- und FLINTA-Räume eindringender Troll, Falschinformationen über geschlechtsangleichende Operationen und Geraune über Pädosexuelle als vermeintlicher Teil der queeren Community.

Desinformation noch und nöcher

Den Trailer zum Film von Basad und Kollege Jan. A Karon konnten sich Nutzer*innen schon vor dem offiziellen Start von "Nius" auf einer unter der Webadresse eingerichteten Vorschauseite ansehen. Und bereits der Anspieler hatte es in sich: Von "Zersetzungsmethoden wie aus dem Stasi-Lehrbuch" ist dort die Rede. Zwei Eltern erzählen, dass einer Klinik in Bezug auf ihr Kind "nach ein paar Stunden Aufenthalt" klar gewesen sei: "Sie ist ein Junge" – gleich darauf gefolgt von einem harten Schnitt, in dem eine anonyme Frau erzählt: "Das Jugendamt hat sie sofort in Obhut genommen." Es klingt auf den ersten Blick, als handle es sich jeweils um das selbe Kind.



Eine Frau listet dann auf: "Angstzustände, Probleme der Emotionsregulation, Formen von Autismus, allerhand psychische Störungen und Depression" – als seien es Folgen einer Transition. Hinterlegt sind die Äußerungen mit Videomaterial, das etwa stark kostümierte und geschminkte Dragqueens in teils aufreizender Kleidung zeigt – ganz so, als würde es sich bei Drag nicht vor allem um eine aus der schwulen Community kommende Kunstform handeln, die mit Transgeschlechtlichkeit erst einmal überhaupt nichts zu tun hat. Zu den Bildern abgespielt wird, wie im ganzen Film, dramatische, bedrohliche oder Mitleid erregender Musik.



Die Macher*innen des knapp 90-minütigen Streifens geben denn auch die Richtung des Films immer wieder mit stark wertenden Meinungsäußerungen im Stile rechter Youtube-Essays vor, mit denen sie sich selbst in Ton und Bild zu Wort kommen lassen. Die Bewegung für die Rechte transgeschlechtlicher Menschen, im Film als "Transaktivismus" bezeichnet, nennt Jan A. Karon etwa "vielleicht die größte Gefahr für unsere freie Gesellschaft". Sie beginne gerade erst, "alles zu zerstören, was uns als westliche Staaten ausmacht". Basad zählt auf: "Meinungsfreiheit, Individualismus, die Kategorien Mann und Frau, die Kerneinheit der Familie und die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen".



Karon behauptet – wie so vieles im Film faktenwidrig – dass das geplante Selbstbestimmungsgesetz Deadnaming zu einem Straftatbestand mache, der "mit einigen tausend Euro Strafe versehen werden kann". Tatsächlich ist im Referentenentwurf, über den queer.de ausführlich berichtete, nur ein Offenbarungsverbot vorgesehen, das zwar mit einem Bußgeld geahndet werden kann, aber auch Ausnahmen vorsieht. Wenn "besondere Gründe des öffentlichen Interesses dies erfordern oder ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird", darf auch in Zukunft ein früherer Geschlechtseintrag oder Vorname einer Person ausgeforscht und öffentlich gemacht werden. Die Regelung gilt ebenso nicht für Verwandte oder wenn die Person keine Einwände gegen die Offenbarung hat.



Das zynische Spiel mit der Sorge um Kinder



Immer wieder zeigen Basad und Karon Bilder völlig unklarer Herkunft und Nutzungsrechte, die augenscheinlich transgeschlechtliche Frauen ohne gutes Passing zeigen. Gemeint ist: Frauen, denen körperlich männliche Züge sehr deutlich anzusehen sind. Durchmischt sind die Einblendungen dann aber von Bildern, die vermutlich oder augenscheinlich eher Männer mit sexuellem Transvestitismus oder Exhibitionisten zeigen. "Die Personen, die sie hier gesehen haben, identifizieren sich als transsexuell", behauptet Basad dazu dann jedoch. Es ist eine Behauptung, die sich kaum überprüfen lässt. Auch raubkopierte Videos von TikTok – viele davon augenscheinlich von den eigentlichen Urheber*innen selbstironisch, überspitzt oder provokativ gemeint – werden als Beleg dafür herangezogen, wie weit sich transgeschlechtliche Menschen in ihrem Auftreten selbst aus den Sehgewohnheiten "normaler" Menschen entfernt hätten. Vor allem: Jugendliche.



Ganze Cliquen würden inzwischen gleichzeitig beschließen, "jetzt trans zu sein", behauptet Basad über die vulnerable Gruppe, die von Transfeind*innen immer wieder instrumentalisiert wird. "Man" stelle auch fest, dass, je mehr "die Thematik an Kinder Herangetragen wird", desto häufiger das Begehren da sei, "das Geschlecht zu wechseln". Die implizite, nicht ausgesprochene Schlussfolgerung ist logisch: Transgeschlechtliche Menschen sollten am besten nicht erwähnt, vor allem nicht repräsentiert, ja, auch aus sozialen Medien ausgeschlossen werden, um Kinder zu schützen.



Die Jugendpsychiaterin Laura Takala behauptet im Film dazu passend, es gebe seit 2015 einen zehnfachen Anstieg von "Rapid-Onset-Gender-Dysphoria-Patienten". So wird suggeriert, dass "Rapid Onset Gender Dysphoria" ein medizinischer Begriff oder eine Diagnose für eine bestimmte Variante des Phänomens von Transgeschlechtlichkeit sei. Doch das Wort stammt nicht von anerkannten Mediziner*innen, die tatsächlich auf dem Feld tätig sind, sondern von der US-amerikanischen Ärztin und Hochschulprofessorin Lisa Littman.



Die hatte "ROGD" 2018 durch eine Studie aufgebracht, für die sie Mitglieder dreier transfeindlicher Onlineforen rekrutiert und dann einfach als Eltern transgeschlechtlicher Kinder ausgegeben hatte. Die berichteten dann scheinbar neutral von ihren Erfahrungen als Verantwortliche für urplötzlich und ohne jedes Vorzeichen transgeschlechtlich gewordener Kinder – ein Vorgehen, das Kolleg*innen als unseriös und verzerrend kritisierten. Die Behauptungen von Littman laufen darauf hinaus, dass sich als trans identifizierende Jugendliche "in Wahrheit" mentale Probleme hätten und sich durch Online-Kontakte mit transgeschlechtlichen Jugendlichen und Erwachsenen von der falschen Idee "anstecken" ließen, trans zu sein.



Maßgebliche Fachvereinigungen wie die American Psychological Association, die American Psychiatric Association und viele andere haben sich immer wieder dagegen ausgesprochen, "ROGD" fachlich zu verwenden. Auf einer von diesen Vereinigungen zu der "ROGD"-Desinformation eigens eingerichteten Webseite heißt es, man unterstütze "die Eliminierung der Benutzung von Rapid Onset Gender Dysphoria (ROGD) und ähnlicher Konzepte in der klinischen und diagnostischen Anwendung aufgrund des Fehlens gründlicher Evidenz für seine Existenz und der Wahrscheinlichkeit, zu Verletzung und Bürden in der mentalen Gesundheit beizutragen".



Die Epidemiologin Dr. Arjee Restar, eine Kollegin der Forscherin an der selben Universität in Rhode Island in den USA, kritisierte zudem die Nutzung des Begriffs der Ansteckung im "ROGD"-Konzept. Dies suggeriere fälschlicherweise, dass es sich bei Transgeschlechtlichkeit um eine Infektionskrankheit handele. Doch wie andere Einzelpersonen aus der medizinischen wissenschaftlichen Community bleibt auch Littman bei ihren Behauptungen.



Über zwei trans Kinder wird im "Nius"-Film als Beispiel für vermeintlich in Wahrheit zugrunde liegende psychische Probleme sehr plastisch berichtet, sie hätten sich durch tiefe Schnitte selbst verletzt. Doch wie schon immer beim Thema Selbstverletzung führen auch die Eltern in der Dokumentation das selbstverletzende Verhalten auf einen Einfluss von außen zurück, statt es als Symptom eines psychischen Leidens zu begreifen. "Auch dafür gibt es Anleitungen im Internet", heißt es etwa zum Ritzen und Schneiden – ganz so, als würde das selbstverletzende Verhalten von transgeschlechtlichen Aktivist*innen an die Jugendlichen herangetragen und stelle nicht bereits seit Jahrzehnten ein viel diskutiertes Problem bei Teenager*innen und ihren Eltern und Lehrer*innen dar – völlig unabhängig von Transgeschlechtlichkeit.



Berichtet von tiefen Schnittwunden ihres Kindes: Anonyme Mutter im "Nius"-Film (Bild: Nius)

Prominent ist das Phänomen unter anderem eines der Hauptsymptome der unter den Persönlichkeitsstörungen mit am häufigsten diagnostizierten Borderline-Störung. Häufig kommt es in der Folge zu zutiefst zerrütteten familiären Verhältnissen – durch das Verhalten des Kindes, aber auch durch die Reaktionen der Eltern darauf. Schon aus statistischen Gründen liegt daher die Annahme nahe, dass es eine gewisse Anzahl transgeschlechtlicher Personen mit Borderline-Zügen gibt.



Doch unabhängig von der Frage, ob die Kinder, über die in der Dokumentation gesprochen wird, unter einer solchen Störung leiden oder das selbstverletzende Verhalten andere Gründe hat: Die gezeigten Interviewsequenzen mit Eltern legen nahe, dass schlimme familiäre Erfahrungen wie Einweisungen in die Psychiatrie, Selbstmorddrohungen und -versuche oder die Herausnahme eines Kindes aus seiner Familie durch das Jugendamt direkte Folgen einer durch das Internet verursachten Trans-Identifizierung seien. Der Film bringt so vollkommen unzulässig Phänomene durcheinander, um einen Punkt im Vorgehen gegen Trans-Rechte zu machen: Transgeschlechtliche Jugendliche sind vollkommen außer Rand und Band, psychisch krank und darum nicht in der Lage, Transitions-Entscheidungen zu treffen.



Wieder aufgewärmt: Die Causa Marie-Luise Vollbrecht



Eine "weitere Schattenseite des Trans-Aktivismus" zeige sich, so Basad, im Fall Marie-Lusie Vollbrecht, nämlich: "das, was man heute Cancel Culture nennt". Die Biologie-Doktorandin ist insbesondere über Twitter als transfeindliche "Gender Critical"-Aktivistin bekannt und polemisiert gegen transgeschlechtliche Menschen. In einem Vortrag im Rahmen der "Langen Nacht der Wissenschaften" an der Humboldt-Universität Berlin wollte sie im Juli 2022 unter dem Deckmantel einer Einführung in die biologische Geschlechterforschung gegen Positionen der Bewegung für Trans-Rechte argumentieren.



Entsprechend hatte der Titel des Vortrags auch bereits den aus den Sozialwissenschaften stammenden Ausdruck "Gender" enthalten: "Geschlecht ist nicht (Ge)schlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt." Zuvor war Vollbrecht bereits als Co-Autorin eines transfeindlichen "Welt"-Artikels aufgetreten, der ebenfalls für die darin enthaltene Desinformation und die Behauptung kritisiert worden war, Kinder würden durch queere Inhalte "sexualisiert" und "umerzogen". Gegen den Auftritt kündigten Studierende denn auch Protest an.



Marie-Luise Vollbrecht behauptet dann im Film, sie habe die Aufmerksamkeit auf sich gar nicht gewollt – und das, obwohl sie mit ihrem politischen Vortrag und dem "Welt"-Artikel selbst die Öffentlichkeit gesucht hatte. Es habe dann ihr gegenüber rund um die von der Humboldt-Uni beschlossene Absage des Vortrags geheißen: "Wir können die Sicherheit der Besucher und Besucherinnen nicht mehr garantieren."



Filmemacherin Basad ergänzt, die Humboldt-Uni habe Vollbrechts Vortrag abgesagt, "weil der angekündigte Protest der Aktivisten als derart gefährlich eingeschätzt wurde, dass ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte – so zumindest die offizielle Begründung". Doch das stimmt so nicht. "Es bestand die Gefahr, dass das Fest der Wissenschaften komplett durch den Konflikt um den Vortrag überschattet worden wäre", sagte HU-Sprecherin Birgit Mangelsdorf damals gegenüber dem "Tagesspiegel" (queer.de berichtete). Auch Protest gegen den Protest hatte sich bereits angekündigt. Sicherheitsbedenken hatte es nach Darstellung der Universität tatsächlich gegeben. Die aber bezogen sich nicht einfach darauf, dass die Vollbrecht-Gegner*innen die Wissenschaftlerin oder ihre Vortragsgäste angreifen könnten. Sie bezogen sich auf die Durchführung der gesamten "Langen Nacht der Wissenschaften" angesichts der angekündigten Demonstrationen. Vollbrechts Vortrag wurde nachgeholt – inklusive Gegenprotest, ohne Gewalt (queer.de berichtete).



Um die vermeintlich extreme, im Raum stehende Gewalt gegen Vollbrecht zu dokumentieren, wird die Doktorandin denn auch von Basad und Karon zu einem Vortrag nach Dortmund begleitet. Ein Gegendemonstrant scheint die Gruppe dort in bedrohlicher Absicht anzusprechen – doch es wird nicht klar, was genau er sagt. Umso deutlicher ist zu hören, wie Basad auf die Situation reagiert: "Was ist mit euch los? Also ich meine ihr seid sowas von krass gegen Meinungsfreiheit, das ist halt wirklich krass. Wir wollten hier die Veranstaltung filmen und ihr blockiert eigentlich alles, was wir machen!" So bringt sich die Reporterin, wie auch in einem Stück über von ihr herbei gelogene "Trans-Antifa-Schläger", die in Berlin auf "Lesben" losgegangen seien, weil die keinen Sex mit ihnen hätten haben wollen, selbst immer wieder in den Konflikt ein, den sie im selben Atemzug zu dokumentieren vorgibt.



Wie wenig Berührungsängste Basad und Karon mit derlei Durchmischungen von Rollen haben, wird denn auch deutlich, als sie sich Bijan Tavassoli für ihren Film hinzuholen. Über ihn heißt es: "Bijan ist Mitglied der Linkspartei und betreibt ein Satireprojekt. Er identifiziert sich aus Spaß als muslimische Frau und beschimpft jeden als transphob, der seine Identität und somit seine Rechte als Frau infrage stellt." Im Mai drang Tavassoli in Wien ganz ohne Änderung von Namens- und Geschlechtseintrag und ganz ohne Selbstbestimmungsgesetz in eine Frauensauna ein und inszenierte so einen rechten transfeindlichen Aufreger (queer.de berichtete).



Gezeigt werden Bilder von Tavassoli im Kopftuch, Arm in Arm lachend mit Filmemacherin Basad. In einer Einblendung heißt es unter seinem Namen bewusst desinformierend: "Transmuslima, DIE LINKE". Gemeinsam besuchen der rechte Troll und die Filmemacher*innen eine Sauna sowie eine feministische Demonstration. Dort stellen sie Demonstrantinnen Fragen. Ihre wahren Absichten verschleiern sie hinter einer vordergründig transfreundlichen Haltung. Gezeigt werden die häufig eher unvorteilhaften Antworten von zwei Personen – dann wird die Gruppe von Ordner*innen schließlich der Demonstration verwiesen. Offenkundig sind auch die feministischen und sich für die Rechte transgeschlechtlicher Menschen einsetzenden Aktivist*innen nicht dazu bereit, Tavassolis selbst ausgesprochene geschlechtliche Identifizierung zu respektieren. Tavassoli wird denn auch im männlichen Genus angesprochen.



Die implizite Begründung für dieses Vorgehen zur Generierung von Bildern für den Film folgt sodann in einem erneuten Interview mit Marie-Luise Vollbrecht. In dem erzählt sie, wie ein Journalist versucht habe, ihr per Interview belastende Aussagen zu entlocken. Gezeigt werden hierzu Schlagzeilen aus Medienberichten über Vollbrecht – ganz so, als stamme die gesamte Berichterstattung über die Aktivistin und Doktorandin aus einem solchen, die wahren Absichten verschleiernden journalistischen Vorgehen. Tatsächlich aber stehen die Schlagzeilen, ruft man die entsprechenden Artikel auf, über einer Mischung aus nüchternen Meldungen über die Auseinandersetzung um Vollbrecht sowie journalistischen Meinungsbeiträgen.



Vorwurf der Holocaustleugnung erfunden



Filmemacher Karon erklärt in die Kamera, wie eine Initiative verschiedener Trans-Verbände mit dem Hashtag "#MarieLeugnetNSVerbrechen" versucht hätte, die Biologiedoktorandin zu diskreditieren. "Ich habe noch nie den Holocaust geleugnet und das steht auch nicht zur Debatte", sagt dazu Vollbrecht. Schließlich sei es "das Schlimmste, was man in Deutschland machen kann: jemanden einen Holocaustleugner zu nennen". Tatsächlich aber ist dieser Vorwurf unter dem Hashtag überhaupt nicht erhoben worden. Vollbrecht hatte in einem von unzähligen Wortgefechten auf der Social-Media-Plattform Twitter selbst Vergleiche zwischen Jüd*innen und transgeschlechtlichen Menschen ins Spiel gebracht.



Sie schrieb: "Ich finde es nicht dumm zu fragen, wer schwul war kam ins KZ aber wer transsexuell war konnte anscheinend einen Transvestitenschein beantragen". Auf Kritik daran – "Du willst hier wirklich etablieren, dass Trans Personen 'eine Wahl hatten', ob sie verfolgt wurden oder nicht?" – antwortete Vollbrecht: "Du willst ernsthaft Juden mit Transpersonen gleichstellen. Hackt es?"



An anderer Stelle schrieb sie unter anderem "Was konnten Juden tun der Vernichtung zu entgehen? Und was konnten Transsexuelle tun." Vollbrecht suggerierte mit diesem Tweet, dass die geschlechtliche Identität transgeschlechtlicher Personen nicht genuin zum Kern ihrer Persönlichkeit gehört habe, sie sich also einfach durch das Abstreifen ihrer Kleidung hätten der Verfolgung entziehen können. Jüdische Menschen sind demgegenüber ja tatsächlich auch dann als solche identifiziert worden, wenn sie etwa konvertiert waren. Zur Aussage, trans Personen seien sterilisiert worden, weil man sie als "entartet" angesehen habe, forderte Vollbrecht zudem Belege (queer.de berichtete). Vor dem Hintergrund dieser Aussagen zu NS-Verbrechen gegen transgeschlechtliche Personen hatte der geteilte Twitter-Account der Trans-Verbände den Hashtag "#MarieLeugnetNSVerbrechen" etabliert. Vollbrecht machte daraus nun im "Nius"-Film die Behauptung, ihr sei Holocaustleugnung unterstellt worden.



Wie sehr der Konflikt um Vollbrecht das transfeindlich-bewegte Milieu aufgewühlt hat, wird an einer weiteren Stelle im Film deutlich. Ein Beitrag des rbb-Magazins "Kontraste" wird von Karon als "weiteres perfides Beispiel für Medienmanipulation" eingeführt. Einige Sekunden aus dem Beitrag werden hierzu zitierend abgespielt. Genannt werden darin drei Gewaltdelikte gegen transgeschlechtliche Menschen, die im Jahr 2022 bekannt geworden waren, darunter eine vollendete und eine versuchte Tötung. Die "Kontraste"-Macher*innen fragen dazu, wie aus Unbehagen gegen transgeschlechtliche Menschen Hass werde, der sich in Gewaltexzessen Bahn breche. Gleich auf diese Frage hin wird Marie-Luise Vollbrechts Foto eingeblendet. Eine Stimme aus dem Off erzählt weiter: "Eine andere Feministin, die die Debatte um trans Menschen befeuert: die Biologin Marie-Luise Vollbrecht." Dann endet die Einblendung des Kontraste-Beitrags. Offenbar eine extreme Zusammenführung der Gewalttaten gegen transgeschlechtliche Menschen mit der Person Vollbrecht und ihrer Befeuerung der Debatte um transgeschlechtliche Menschen.



Doch schaut man sich den Film auf der Homepage des rbb an, wird klar: So wie von Basad und Karon dargestellt, ist der Beitrag gar nicht ausgestrahlt worden. Tatsächlich liegen die Nennung transfeindlicher Gewalttaten und der Auszug über Marie-Luise Vollbrecht über ganze fünf Minuten auseinander. Im "Nuis"-Film schließen die Sequenzen jedoch nahtlos aneinander an. Kenntlich gemacht wird der Eingriff in das zitierte Material nicht.

Die ewige Leier von der Auslöschung von Frauen

Vor dem Hintergrund eingeblendeter Schlagzeilen wiederholt Basad in der "Nius"-Doku die Behauptung, dass Begrifflichkeiten wie "Gebärende" ein Versuch von "LGBTQ-Aktivisten" seien, "Weiblichkeit" aus der Sprache zu "tilgen". Es werde "nicht mehr von Frauen gesprochen, sondern von Menschen, die menstruieren, oder 'Menschen mit Uterus'".



Dabei handelt es sich bei dem angekreideten Sprachgebrauch überhaupt nicht um Ersetzungen von Frauen: So bezieht sich der rechte Aufreger um den Ausdruck "Gebärende" beziehungsweise um die "entbindende Person" auf die Berichterstattung der Webseite der "Tagesschau" über einen Gesetzentwurf zum Familienstartzeitgesetz, der offensichtlich alles andere als frauenfeindlich ist (queer.de berichtete). So sollen die Partner*innen entbindender Personen eine zweiwöchige bezahlte Freistellung von der Arbeit erhalten. Das kommt offensichtlich insbesondere Müttern und Frauen zugute, stellen die doch den überwiegenden Großteil der entbindenden Personen. Nach den Strapazen der Entbindung können ihre Partner*innen nah bei ihnen und dem Kind sein und anfallende Arbeiten erledigen.



Nur: Erstens sind nicht alle entbindenden Personen Mütter. Und zweitens soll ja gerade nicht die entbindende Person selbst eine Arbeitsfreistellung erhalten, sondern ihr*e Partner*in. Wenn etwa die Partnerin ebenfalls Mutter ist – zum Beispiel bei einem lesbischen Paar – dann läuft die Redeweise von "der Mutter" darauf hinaus, zu verneinen, dass es zwei Mütter geben könnte. So lässt sich der Vorwurf der Auslöschung von Frauen aus der Sprache als Versuch kenntlich machen, die tatsächliche Auslöschung queerer Lebensrealitäten aus der Sprache zugunsten heterosexueller und cisgeschlechtlicher Paare zu verteidigen.



Ebenfalls als Beispiel für die vermeintliche Tilgung des Weiblichen eingeblendet: Die Berichterstattung über eine Pressemitteilung der Thüringer Linken-Fraktion über die Krankheit Endimetriose, in der von "Menschen mit Uterus" die Rede war. Eine Ersetzung von "Frauen"? Keineswegs. Denn erstens haben nicht alle Frauen eine Gebärmutter – sei es, weil sie mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen, aber ohne Uterus geboren worden sind, sei es, weil ihre Gebärmutter operativ entfernt worden ist, oder sei es, weil sie als transgeschlechtliche Frauen keine Gebärmutter haben. Und zweitens gibt es viele Personen, die keine Frauen sind, aber eine Gebärmutter haben: manche transgeschlechtlichen Jungs und Männer etwa oder nichtbinäre und intergeschlechtliche Menschen. Äquivalent dazu ist die Rede von "Menschen mit Prostata" denn auch keine sprachliche Auslöschung von Männern, sondern schlicht eine medizinisch korrekte Gruppenbezeichnung.



"Gender Critical"-Aktivistin als Betroffene dargestellt



Nicht fehlen darf in Filmen wie dem vorliegenden auch Sabeth Blank. Die Frau, die ihre Transition so gut es geht rückgängig gemacht hat, erzählt wie bereits zuvor in Dokus und Talkshows etablierter Medien von ihrer bereuten Geschlechtsangleichung. Über eine von Blank besuchte Trans-Selbsthilfegruppe sagt sie, die anderen Gruppenteilnehmer*innen hätten eine Mastektomie, also die operative Formung einer männlichen Brust, vornehmen lassen. "Wenn man das Ganze hört, dann will man das auch unbedingt dann haben", behauptet Blank über die Begegnung, die sie in anderen Medien bereits als Beginn ihres Irrwegs dargestellt hatte. Allein: Blank wollte die Operation haben. Die meisten Menschen werden von positiven Berichten über transgeschlechtliche Operationen eben nicht dazu gebracht, zu glauben, sie bräuchten jetzt auch so einen Eingriff.



"Gender Critical"-Aktivistin Sabeth Blank (Bild: Nius)

Dabei ist Blank nicht einfach eine Detransitioniererin, deren Lebensgeschichte sicher nachdenklich machen kann. Vielmehr ist Blank eben auch Teil der deutschen "Gender Critical"-Bewegung und Mitbegründerin der deutschen Sektion der "LGB Alliance" – einer transfeindlichen Hassgruppe. Konsequent nennt sie darum auch die anderen Mitglieder der damaligen Selbsthilfegruppe, die ihre Informationen im Vertrauen geteilt hatten, "biologische Frauen". Über sie behauptet Blank im "Nius"-Film, sie hätten Essstörungen gehabt, seien in Wahrheit bisexuell oder lesbisch gewesen "und kamen dann halt damit nicht so wirklich klar" oder "waren halt der Meinung, sie müssten ein Mann sein, um halt eine Frau lieben zu können".



Mit den nicht überprüfbaren Behauptungen über unbekannte Personen wird suggeriert: Auch die Mehrheit der Teilnehmer*innen transmännlicher Selbsthilfegruppen gehen nur fälschlicherweise davon aus, trans zu sein. Dabei zeigen Studien zur Quote der "Regretter", dass es sich um eine verschwindend kleine Minderheit innerhalb der Gruppe derjenigen handelt, die transitionieren. Und: Der Großteil dieser Detransitionierer*innen macht die Transition gar nicht rückgängig, weil das transgeschlechtliche Empfinden aufgehört hat. Vielmehr sind es laut vorliegenden Zahlen Gewalt, Nicht-Akzeptanz und sozialer Druck von außen, die ein Leben im eigenen Geschlecht unmöglich erscheinen lassen (queer.de berichtete).



Doch obwohl diese Zahlen durchaus vorliegen, behauptet Filmemacher Karon: "Wie groß dabei die Zahl derer ist, die ihre Geschlechtsumwandlung bereuen, ist auch deshalb schwer zu sagen, weil die Hemmschwellen, sich solch eine krasse Fehlentscheidung einzugestehen, sehr groß sind." So wird klar: Die Filmemacher*innen glauben Menschen, die ihre Transition auch im Nachhinein als richtigen Schritt einordnen, einfach nicht. Ein Angriff auf wissenschaftliche Arbeiten zum Thema zugunsten des eigenen Bauchgefühls.



…und dann noch Unsinn über Trans-OPs



Über geschlechtsangleichende Operationen an primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen behaupten die Filmemacher*innen im Anschluss, diese gingen "mit etlichen Komplikationen einher". Hinzu kämen "optionale" Eingriffe an Stimmbändern, Schlüsselbeinen oder Abschleifungen von Schädelknochen: "Insgesamt kostet eine operative Geschlechtsumwandlung zumeist mehrere zehntausend Euro und wird in den meisten Fällen von der Krankenkasse bezahlt."



Dabei sind alle operativen Eingriffe in Wahrheit optional: Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2011 ist die rechtliche Anerkennung im Geschlecht nicht mehr daran gekoppelt, dass sich Menschen die Geschlechtsorgane haben angleichen lassen, inklusive nachgewiesener Unfruchtbarkeit (queer.de berichtete). Gekämpft hatten für dieses Recht transgeschlechtliche Menschen selbst. Und: Eingriffe an Stimmbändern und Abschleifungen von Schädelknochen, etwa zur Feminisierung des Gesichts, werden so gut wie gar nicht von Krankenkassen bezahlt (Ein Beispiel hierfür findet sich hier). Die Leistungsträger übernehmen in der Regel nur Eingriffe an den primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen, also zwischen den Beinen und an der Brust. Bereits die Entfernung von Gesichtsbehaarung müssen transgeschlechtliche Frauen und Enbies fast immer selber zahlen (queer.de berichtete).



Die Berliner Ampel-Regierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag von 2021 eigentlich vorgenommen, die transspezifische Gesundheitsversorgung überhaupt erstmals in den Katalog der Regelleistungen zu übernehmen. Im Vertrag steht darum folgender Satz: "Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen müssen vollständig von der GKV übernommen werden." Eine Umsetzung aber lässt weiterhin auf sich warten (queer.de berichtete).



Auch eine Sichtung der S3-Leitlinie "Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit: Diagnostik, Beratung und Behandlung" der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften AWMF aus dem Jahr 2018 bestätigt die Behauptungen über Trans-OPs nicht. Für die Leitlinien haben sich deutsche Fachwissenschaftler*innen systematisch vorhandene Studien und Evidenzen angesehen. Dann haben sie ausgelotet, wie stark ihr Konsens bei der Bewertung der verschiedenen medizinischen Maßnahmen ist. Und zumeist ist der Konsens stark.



In Bezug auf die bereits genannten Mastektomien etwa werden drei Studien zur Grundlage genommen, deren methodische Qualität von den Autor*innen allerdings als eingeschränkt bemängelt wird. Die Zufriedenheit mit den Operationsergebnissen sei aber "in allen drei Studien bemerkenswert hoch". Es herrscht unter den Forscher*innen denn auch ein "starker Konsens" darüber vor, dass die Mastektomie den Behandlungssuchenden nach Abschluss der Diagnostik ermöglicht werden sollte. Basad und Karon halten solche medizinischen Daten nicht davon ab, zu behaupten, die OPs gingen "mit etlichen Komplikationen einher".



Und so zeigen die Filmemacher*innen in "Trans ist Trend" zum Beleg Fotos von missglückten OP-Ergebnissen vermännlichter Brüste. "In vielen Fällen leiden Frauen [sic!] dann jahrelang an Schmerzen und Entzündungen", behauptet Karon – faktenwidrig. Kaum wahrer ist seine Behauptung, dass bei transmännlichen Personen "in einem zweiten Schritt" Eierstöcke und Gebärmutter entfernt und "die Vagina zugenäht" würde. Es klingt, als handle es sich um einen festen, verpflichtenden Ablauf. Doch die Zahl der transmännlichen Personen, die solche Eingriffe vornehmen lassen, ist in Wahrheit eher gering.



Doch damit nicht genug: "Frauen" verlören "dabei ihre Reproduktionsfähigkeit und Libido", meint Karon – ganz so, als hinge die Lust auf Sex bei Menschen mit Vulva an der Möglichkeit, etwas in die Vagina einzuführen. Das ist natürlich genau so unwahr wie auch frauenfeindlich. Tatsächlich sind Berichte häufig, die über eine ganz im Gegenteil gesteigerte Libido durch die männliche Transition berichten. Als Schlüssel dafür gilt hier das Hormon Testosteron. Trotz mehr als deutlicher Belege für das Gegenteil wird so die Falschbehauptung in die Welt gesetzt, transmännliche Personen müssten für ihre Transition ihre sexuelle Lust aufgeben.



Auch bei den Frauen stimmen die Aussichten auf schlechte OP-Ergebnisse nicht. Über den Aufbau einer Vagina heißt es in den S3-Leitlinien: "In den Stichproben schwankt die subjektive Zufriedenheit zwischen 70 % und 100 %". Und: "Die Komplikationsrate wird durchweg als gering angegeben". Die Schaffung eines weiblichen Geschlechtsorgans darf also als tendenziell unkompliziert gelten – auch wenn es sich dennoch um einen erheblichen körperlichen Eingriff handelt. Als weitere Trans-OP waren im Film Eingriffe am Schlüsselbein genannt. Doch obwohl die S3-Leitlinie ein großes Spektrum geschlechtsangleichender Operationen abdeckt und hierzu Studienergebnisse präsentiert, findet sich der Ausdruck "Schlüsselbein" auf den 127 Seiten kein einziges Mal. Denn in Wahrheit sind derlei Eingriffe kaum üblich, gehen über Einzelfallbeschreibungen nicht hinaus. Basad und Karon haben sich die Behauptung über regelmäßig von Krankenkassen finanzierte Schlüsselbein-Operationen also einfach ausgedacht.



Dass sich die Filmemacher*innen mit den Operationen schlicht nicht auskennen, darauf weist auch der Umstand hin, dass Karon Mastektomien als "Masektomie" bezeichnet. Über den operativen Aufbau eines Penis bei transmännlichen Personen – ein Eingriff, der ebenfalls eher selten vorgenommen wird – sagt er: "Es entsteht ein sogenannter Girldick". Doch die Bezeichnung würden die so Operierten wohl brüsk zurückweisen. In Wahrheit bezieht sich der umstrittene Ausdruck auf die Penisse von transgeschlechtlichen Frauen und nichtbinären Personen, die sich ihr Geschlechtsteil eben gerade nicht operativ verändern lassen.



Viel Meinung, wenig Wissen: "Trans ist Trend"-Co-Autor Jan A. Karon (Bild: Nius)

Basad behauptet dann über die operative Anlage einer Vagina, diese sei "mit einer offenen Wunde vergleichbar", weshalb sie "anfangs" mit Dilatoren gedehnt werden müsse. Über Letzteres würden sich wohl viele mit einer solchen Vagina freuen. Denn tatsächlich müssen sie die Dilatoren oder Dildos meist ein Leben lang immer wieder einführen, um eine Verengung der Vagina zu vermeiden. Die Methode stammt dabei aus der Therapie cisgeschlechtlicher Frauen, die an Vaginismus leiden, also an einer sehr engen oder sich zusammenziehenden Vagina. Dass Basad und Karon die Möglichkeiten der geschlechtsangleichenden Operation an dieser Stelle im Film sogar als besser präsentieren, als sie in Wahrheit sind, zeigt einmal mehr: Die Filmemacher*innen arbeiten auf der Grundlage von Hörensagen, Phantasie und Abscheu gegenüber trans Personen. Was ihnen fehlt: Wissen. Und damit die Möglichkeit, zu sinnvollen Einschätzungen zu kommen.



Rückgriff auf das "Pädo"-Gerücht



Einen größeren Umfang nimmt im "Nius"-Film auch der Versuch ein, die LGBTI-Bewegung und transgeschlechtliche Menschen im Besonderen mit Pädosexualität und sexueller Gewalt gegen Kinder in Zusammenhang zu bringen. Im Jahr 2021 habe bei der Kölner Pride-Demonstration "eine Gruppe für besondere Aufmerksamkeit" gesorgt, "nämlich der Block der sogenannten MAPs". Die Abkürzung stehe für "minor attracted persons" und sei "die beschönigende Bezeichnung für Pädophile", die "mittlerweile sogar eine eigene Flagge haben".



In Wahrheit handelte es sich um wenige Personen aus einer Vereinigung des mehrfach vorbestraften Pädosexuellenaktivisten Dieter Gieseking, die nicht an der Demonstration teilnahmen, sondern – und das in Wirklichkeit ein Jahr später – unter den Zuschauer*innen standen. Dort standen sie auch nicht mit eindeutig erkennbaren Botschaften, sondern einem Schild, das sich gegen die Nicht-Freischaltung ihrer Kommentare bei queer.de richtete (queer.de berichtete). Dennoch heißt es in der "Nius"-Doku: "In Köln liefen Menschen, die Kinder begehren, beim Regenbogenmarsch mit". Basad suggeriert so, die Pädosexuellen seien eine anerkannte Gruppierung innerhalb der LGBTI-Community, mithin sei ihre Fahne eine der vielen in der Community genutzten Pride-Fahnen. Doch auch das stimmt nicht. Über den Ursprung der Bezeichnung "MAP" gibt es unterschiedliche Angaben, bis hin zu der These, dass es sich bei ihr um eine Form queerfeindlichen Trollings handelt. Sicher aber ist: Queere Aktivist*innen nennen Pädosexuelle nicht "MAP".



Im Bemühen, sich an die queere Bewegung, ihre Forderungen und Strukturen ranzuhängen, scheitert Gieseking seit Jahrzehnten. Als der Kölner PR-Stunt der "Pädo"-Aktivisten bekannt wurde, erklärte etwa Hugo Winkels vom Kölner Lesben- und Schwulentag, der den Pride der Domstadt seit mehr als 30 Jahren organisiert: "Wir sind offen für jegliche Art der Liebe, sofern alle Einbezogenen auch selbstständig frei entscheiden können. Bei Schutzbefohlenen ist das nicht so. Deshalb liegt das Recht der Schutzbefohlenen über dem Recht der Gleichstellung", so Winkels. "Wir als ColognePride demonstrieren überzeugt für die Rechte verschiedenster LGBTIQA-Gruppen, aber wir werden unsere gesellschaftlich hoch akzeptierte Demonstration nicht von Gruppen mit von uns nicht befürworteten Meinungen vereinnahmen lassen." Natürlich gibt es in queeren Kreisen manchmal eine zu große Toleranz und vor allem zu wenig Entschlossenheit beim Vorgehen gegenüber pädosexuellen Personen. Aber: Die gibt es in der restlichen Gesellschaft auch.