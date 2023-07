Stiftung Leuchtfeuer sucht pädagogische Fachkraft (m/w/d)

Heute, 10:01h - 2 Min.

Wir suchen für unsere ambulant flexiblen Hilfen ab sofort eine



pädagogische Fachkraft (m/w/d)



in Köln/ REK in Teilzeit (25- 30 Std./Woche).



Ihre Aufgaben

● Unterstützung von psychisch belasteten/erkrankten Sorgeberechtigten und ihren Kindern

● Mitwirkung bei der Hilfe- und Förderplanung

● Überprüfung der Zielerreichung

● Durchführung von pädagogischen Angeboten, Freizeitaktivitäten und Projekten

● Individuelle Fallbegleitung

● Kontaktpflege zu der Familie und deren sozialen Umfeld



Sie bringen mit

● Eine Fach-/Hochschulausbildung mit Sozial-/Heilpädagogischem/Psychologischem Abschluss oder eine vergleichbare Ausbildung

● Einschlägige Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe

● Grundkenntnisse über gesetzliche Voraussetzungen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie im Umgang mit Kindeswohlgefährdung

● Methoden- und Beratungskompetenz

● Kontaktfähigkeit und Empathie

● Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit

● Grundlagen in systemischer Beratung und psychischen Erkrankungen sind wünschenswert



Wir bieten

● Ein innovatives Aufgabenfeld in einem interdisziplinären Team auf der Schnittstelle Gesundheitswesen- Jugendhilfe, zu Gunsten von psychisch belasteten Eltern und ihren Kindern

● Fachbegleitung und kollegiale Intervision

● Externe Supervision

● Flexible Arbeitszeiten

● 28 Tage Urlaub (Vollzeit) plus arbeitsfreie Tage an Heiligabend und Silvester

● Ein jährliches frei verfügbares Fortbildungsbudget, sowie interne Fort- und Weiterbildungen

● Vergütung nach Haustarifvertrag gemäß TVöD SuE/ VKA inkl. Jahressonderzahlung gemäß TVöD

● Betriebliche Altersvorsorge



Interesse geweckt?



Bewerben Sie sich unter:





Ihre Ansprechpartnerin ist: Dagmar Wiegel Abteilungsleitung Netz / Werk

E-Mail:



Stiftung Leuchtfeuer

Riehler Str. 6

50668 Köln

E-Mail: