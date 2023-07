24 Emmy-Nominierungen für "The Last of Us"

Heute, 10:13h - 2 Min.

Die Horrorserie "The Last of Us" ist 24 Mal für den Emmy nominiert worden, davon fünf Mal in den Hauptkategorien. Das gab die Academy of Television Arts & Sciences am Mittwoch bekannt. Nur die HBO-Serie "Succession" war mit 27 Nominierungen noch erfolgreicher. Viele Nominierungen gab es auch für weitere Serien mit queeren Inhalten, darunter "The White Lotus" (23), "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" (13), "RuPaul's Drag Race"(7), "Queer Eye" (6) und "Welcome to the Chippendales" (5).



"The Last of Us" ist unter anderem als beste Dramaserie nominiert. Hoffnungen auf eine Auszeichnung können sich die Hauptdarsteller*innen Pedro Pascal als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie und der nichtbinäre TV-Star Bella Ramsey als beste Hauptdarstellerin machen. Die dritte Folge "Liebe mich, wie ich es will", die eine rührende schwule Liebesgeschichte erzählt, ist für die beste Regie und das beste Drehbuch nominiert.

Evan Peters mit Chance auf Preis

"Dahmer" erhielt unter anderem Nominierungen als beste Miniserie und für die beste Regie. Auch Hauptdarsteller Evan Peters sowie die queere Darstellerin Niecy Nash-Betts haben Chancen auf einen Preis.



Evan Peters stellte Serienkiller Jeffrey Dahmer dar (Bild: Netflix)

Als beste Dramaserie ist wie "The Last of Us" auch "The White Lotus" nominiert worden. Besonders erfolgreich war die Reihe in den Kategorien der besten Darsteller*innen, in denen sich insgesamt neun TV-Stars Hoffnungen machen können, darunter Jennifer Coolidge und Aubrey Plaza.



Erneut Chancen auf eine Auszeichnung in der Kategorie für das beste "Reality Competition Program" hat die seit 2009 laufende Kultreihe "RuPaul's Drag Race". Die Serie hatte den Preis jedes Jahr zwischen 2018 und 2021 gewonnen, musste sich aber im letzten Jahr "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls" geschlagen geben (queer.de berichtete).



RuPaul hat bald mehr Emmys als Kleider (Bild: World of Wonder)

Die diesjährigen 75. Emmy-Awards umfassen TV- und Streamingproduktionen, die zwischen dem 1. Juni 2022 und dem 31. Mai 2023 gezeigt wurden. In den Nebenkategorien ("Creative Emmys") werden die Preise am 9. und 10. September vergeben, in den Hauptkategorien ("Primetime Emmys") am 18. September. (dk)