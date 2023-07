Hamburg: CDU beim CSD "nicht willkommen"

Die queeren Christdemokrat*innen sind normalerweise auf allen großen CSDs dabei (Bild: LSU Berlin)

Heute, 11:34h

Der CSD Hamburg hat am Donnerstag in sozialen Medien erklärt, die CDU sei auf der Prideveranstaltung Anfang August "nicht willkommen". "Wir sind entsetzt über die jüngste Entwicklung der CDU. Die Diskrepanz zwischen den Worten und Taten einiger Mitglieder macht uns fassungslos, aber nicht sprachlos", heißt es in einer Mitteilung.

Grund für die Ausladung sei unter anderem die Unterstützung der Landespartei für eine queerfeindliche Anti-Gender-Volksinitiative: Erst vor zwei Wochen hatte die CDU der Initiative 3.000 Unterschriften übergeben (queer.de berichtete). Dabei hatte die Initiatorin Anfang des Jahres Homosexuelle pauschal zur Gefahr für die menschliche Evolution erklärt (queer.de berichtete). Die FDP hatte sich daraufhin, wie auch die anderen demokratischen Parteien, von der Initiative distanziert (queer.de berichtete). Nur CDU und AfD unterstützten die Aktion.



Die Anzeige von CDU-Landeschef Dennis Thering im CSD-Magazin ("Happy Pride") empfindet die Pride-Verantwortlichen inzwischen als Hohn

Außerdem kritisierten die CSD-Aktivist*innen, dass die Hamburger CDU das Selbstbestimmungsgesetz pauschal ablehne. Das hatte die Partei erst vor wenigen Tagen beim Landesparteitag in Hamburg-Billstedt entschieden. Ex-Parteichef Christoph Ploß begründete auf Twitter den Schritt unter anderem damit, dass mit dem Vorenthalten von Trans-Rechten angeblich "Missbrauch" verhindert werde. Der Bundestagsabgeordnete machte in letzter Zeit immer wieder Stimmung gegen die LGBTI-Community (queer.de berichtete).







"Wir appellieren an die CDU, sich endlich klar zu positionieren und zu hinterfragen, wofür sie eigentlich steht!", so der CSD-Verein. "Für uns steht fest: Mit ihrem widersprüchlichen Verhalten ist die CDU beim Hamburger CSD am 5. August nicht willkommen." Der Pride steht in diesem Jahr unter dem Motto "Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*feindlichkeit".



Die queerfeindlichen Tendenzen in der Union haben bereits kürzlich den CSD München erschüttert: Der CSD-Verein in der bayerischen Landeshauptstadt hatte nach Attacken der Partei gegen eine Dragqueen-Lesung im Mai entschieden, die CSU von der Parade auszuschließen (queer.de berichtete). (dk)