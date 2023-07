Spacey: "Es wurde etwas sexuell, aber wir hatten nie Sex"

Heute, 14:27h - 2 Min.

Im Londoner Prozess gegen Kevin Spacey wegen sexueller Übergriffe gegenüber vier Männern hat der Hollywood-Star Berührungen eines Mannes in der Leistengegend eingeräumt. Der US-Schauspieler betonte am Donnerstag vor Gericht in London aber, es habe sich um "romantische" Berührungen gehandelt. "Es war nicht gewalttätig, aggressiv oder schmerzhaft. Es war sanft", sagte der 63-Jährige. Es sei romantisch gewesen und nicht, wie es der Mann beschrieben hatte. Sie hätten viel Spaß miteinander gehabt.



Als der andere Mann deutlich machte, dass er nicht mehr wolle, habe er aufgehört, sagte Spacey weiter. Die Beziehung zu dem Mann sei "lustig, charmant und kokett" gewesen, sagte er. "Es wurde etwas sexuell, aber wir hatten nie Sex – weil er deutlich machte, dass er nicht weitermachen wollte."



Die mutmaßlichen Opfer hatten zuvor tagelang ausgesagt und ihre Vorwürfe gegen Spacey bekräftigt. Ein Mann erklärte etwa, zu Spaceys Wohnung gelockt worden zu sein und dort Bier getrunken und einen Joint geraucht zu haben. Er nehme an, unter Drogen gesetzt worden und eingeschlafen zu sein. Als er wieder aufgewacht sei, habe er festgestellt, dass der Schauspieler seine Hose geöffnet hatte und Oralsex an ihm praktizierte. Nachdem er Spacey weggestoßen habe, soll dieser ihm nahegelegt haben, die Wohnung zu verlassen und niemandem zu erzählen, was passiert war (queer.de berichtete).

"Nichts von dem ist wahr"

Spacey wies am Donnerstag alle Vorwürfe zurück. "Nichts von dem ist wahr", so der Schauspieler. "Wenn mich jemand interessiert, ist mein wichtigstes Anliegen, dass er sich wohl bei mir fühlt."



Die verhandelten Vorwürfe reichen von sexueller Belästigung über sexuellen Übergriff ("assault") bis hin zu Nötigung zum Geschlechtsverkehr. Sie sollen sich zwischen 2001 und 2013 in London und der Grafschaft Gloucestershire ereignet haben. Spacey war von 2004 bis 2015 künstlerischer Direktor am renommierten Londoner Theater Old Vic.



Viele Männer haben seit 2017 Vorwürfe gegen Spacey wegen angeblichen sexuellen Übergriffen erhoben. Es wurden mehrere Strafverfahren angestrengt, der zweifache Oscar-Preisträger streitet aber bis heute alle Anschuldigungen ab und wurde auch bislang noch nie verurteilt. Eine Geschworenenjury sprach ihn etwa im Oktober letzten Jahres in Los Angeles frei (queer.de berichtete). In dem Zivilverfahren ging es um Vorwürfe des "Star Trek"-Schauspielers Anthony Rapp. (dpa/cw)