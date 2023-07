Mutproben einer queeren Bikerin

Heute, 15:08h - 2 Min.

Angetrieben von ihrem unbändigen Verlangen nach Freiheit gerät die hitzköpfige Julia (Julie Ledru) in den Bann der illegalen "Rodeos" – Motorradtreffs, bei denen die wagemutigen Fahrer ihr Können mit halsbrecherischen Stunts und irren Mutproben unter Beweis stellen. Beim Versuch, sich in der rauen und ultra-maskulinen Welt der "Rodeos" zu beweisen, begibt sich die queere Julia immer tiefer in die Fänge dieser faszinierenden wie gefährlichen Parallelgesellschaft.

Metapher einer radikalen Freiheitssehnsucht



Poster zum Film: "Rodeo" startet am 13. Juli 2023 im Kino

Lola Quivorons Debütfilm "Rodeo" durchzieht ein elektrisierender Puls. Julias Motorradleidenschaft setzt eine überwältigende Energie frei und wird zur Metapher einer radikalen Freiheitssehnsucht.



"Julia ist unverschämt und respektlos, gewalttätig und sehr lieb zugleich, mit vielen inneren Narben, sie war Rassismus und Sexismus ausgesetzt, sie ist genderfluid, liebt Frauen, womöglich auch Männer", sagt die Regisseurin in einem "taz"-Interview. "Ich träumte davon, eine Figur wie sie auf der Leinwand zu sehen. Ich liebe das Genrekino, Actionfilme, Gangsterfilme. Dort gibt es kaum Frauen als Hauptfiguren. Deswegen wollte ich eine Protagonistin wie Julia, und ich begann darüber zu fantasieren, wie eine Frau diese Biker-Welt infiltriert und wir über sie einen Blick in ein geschlossenes System erhalten."

Für die waghalsigen Stunts setzte die Regisseurin auf die Hilfe des Stuntkoordinatoren Mathieu Lardot, der schon James Bonds und Jason Bournes Stunts choreografiert hat. Weltpremiere feierte "Rodeo" bei den Filmfestspielen von Cannes 2022 und gewann den "Coup de Cœur"-Award in der Sektion "Un Certain Regard". (cw/pm)



Infos zum Film



Rodeo. Drama. Frankreich 2022. Regie: Lola Quivoron. Cast: Julie Ledru, Yannis Lafki, Antonia Buresi. Laufzeit: 105 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 16. Verleih: Plaion Pictures. Kinostart: 13. Juli 2023