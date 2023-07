Miss Niederlande dankt AfD

Heute, 11:00h - 2 Min.

Vergangenes Wochenende gewann die 22-jährige Rikkie Valerie Kollé als erste trans Frau die Krone als Miss Nederland. Das löste eine wahre Hasswelle in sozialen Medien aus: Viele Nutzer*innen zweifelten die Weiblichkeit der Schönheitskönigin an oder bezeichneten sie – oft im typischen Macho-Ton – als hässlich.



Selbst AfD-Politiker mischten bei den Beschimpfungen mit. Der notorische Queer-Hasser Martin Reichardt wütete etwa, dass der "Transhype" nicht nur intellektuell, sondern auch ästhetisch in den Ruin führe. "Welch Verhöhnung der holländischen Frauen, die man immer zu den hübschesten Europas zählte!", so der Bundestagsabgeordnete und Chef des Landesverbandes Sachsen-Anhalt.







"Danke, dass ihr mir eine größere Plattform gebt"



Jetzt antwortete die Gescholtene den Haterinnen und Hatern: "Es ist schrecklich, wenn Leute schreiben, ich solle sterben oder mich umbringen, aber das richtet mich auch auf, weil ich eine noch größere Plattform erhalte, als ich mir je erträumen konnte", so die 22-Jährige gegenüber dem amerikanischen Nachrichtenmagazin "Newsweek". "Das einzige, was ich den Hatern sagen will, ist: 'Danke, dass ihr mir eine größere Plattform gebt, als ich mir je vorstellen konnte."

In der RTL4-Sendung "Renze" ergänzte sie, dass sie über den Hassbotschaften stehe: "Das macht mich nur stärker und führt dazu, dass ich noch mehr für die queere Community arbeiten will", so Kollé in der niederländischen Talkshow. Der Hass komme übrigens nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen und sogar "Müttern mit Kindern".



Im Dezember wird Kollé ihr Heimatland beim Miss-Universe-Contest in El Salvador vertreten. Sie ist erst die zweite trans Frau, die es in diesen Schönheitswettbewerb geschafft hat. Angela Ponce trat 2018 in Bangkok als Miss Spanien an, schied allerdings schon früh aus (queer.de berichtete). (dk)