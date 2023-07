Empörung über Regenbogen-Winkel der AfD

Von

Ein Social-Media-Post der AfD-Fraktion im sächsischen Landtag könnte ein juristisches Nachspiel haben. Die Rechtsaußenpartei forderte am Freitag auf einem Sharepic ein Genderverbot an Universitäten und illustrierte dies mit einem Winkel in Regenbogenfarben. Maurice Conrad, Klimaaktivist*in und Stadträt*in in Mainz, erstattete nach eigenen Angaben Strafanzeige wegen Volksverhetzung.



Der mittlerweile gelöschte Post der AfD-Fraktion Sachsen

Viele User erinnerte das Symbol an die Kennzeichnung von KZ-Häftlingen im Nationalsozialismus. Homosexuelle Gefangene mussten im Konzentrationslager etwa einen rosa Winkel auf der linken Brust tragen. "Zweifache Grenzüberschreitung der #AfD Sachsen: Verstoß gegen die #Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) und ein Symbol, das an den rosa Winkel der als homosexuell ins #KZ Deportierten angelehnt ist", kommentierte Prof. Jens-Christian Wagner, Stiftungsdirektor der Gedenkstätte Buchenwald, auf Twitter. "Ekelhaft, grundgesetzwidrig, homophob und geschichtsrevisionistisch."



Nach zahlreichen empörten Reaktionen löschte die AfD-Fraktion Sachsen den Post kommentarlos. Der von ihr verwendete Regenbogen-Winkel steht auf der Bilder- und Symbole-Sammlung favpng.com als LGBTI-Motiv zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Rassistischer Regenbogen-Aufkleber bei AfD im Bundestag

Parallel sorgte ein weiteres Regenbogen-Symbol bei der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag für Empörung. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Freitag berichtete, haftete tagelang ein rassistischer Aufkleber am Büro des AfD-Abgeordneten Jan Wenzel Schmidt. Auf einem Regenbogen-Hintergrund war zu lesen: "A separate place for every race" (auf Deutsch: "Für jede Rasse einen eigenen Platz").



"A separate place for every race" steht auf einem Aufkleber, der mehrere Tage an der Bundestags-Bürotür des #AfD-Abgeordneten Jan Wenzel Schmidt klebte. Schmidt sagt, er habe mit dem Aufkleber nichts zu tun, vermutlich seien "AfD-Hasser" verantwortlich.https://t.co/2EOcCWX0e0 Felix Huesmann (@felixhuesmann) July 14, 2023 Twitter / felixhuesmann

"Das Aufklebermotiv mit den Farben der Regenbogenfahne und dem rassistischen Slogan entstammt einer rechtsextremen Onlinesubkultur in Internetforen wie 4chan", schreibt das RND. "Es wird dort genutzt, um gleichzeitig die rassistische Forderung einer 'Rassentrennung' zu verbreiten und die LGBTQ-Bewegung und -Bestrebungen für gesellschaftliche Diversität verächtlich zu machen."

Erst nach der RND-Anfrage ließ Schmidt, der Verbindungen zur identitären Bewegung hat, den Aufkleber entfernen. Der rassistische Regenbogen-Sticker sei weder von ihm noch Mitarbeiter*innen seines Büros angebracht worden, behauptete der AfD-Abgeordnete – und schob die Schuld auf einen "AfD-Hasser".



Laut RedaktionsNetzwerk Deutschland war das Motiv allerdings schon im vergangenen Jahr im Umfeld der AfD aufgetaucht.