CSD Frankfurt: Polizeiauto aus der Demoparade gedrängt

Zwischenfall am Samstag beim CSD Frankfurt. Im Verlauf der Demoparade bedrängten mehrere Teilnehmende in Höhe des Eschenheimer Tors den mitfahrenden Streifenwagen der hessischen Landespolizei. Laut einem Polizeisprecher versuchten sie, die an dem Fahrzeug angebrachten Regenbogenflaggen abzureißen und den Wagen an der Weiterfahrt zu hindern.



"Um einen weiteren störungsfreien Verlauf zu gewährleisten, haben wir den Streifenwagen aus der Demo entfernt", teilte die Frankfurter Polizei auf Twitter mit. Auf die beiden Ansprechpartner*innen für queere Lebensweise der Polizei Hessen, die im Auto saßen, habe es keine Angriffe gegeben, so der Polizeisprecher.. Die Ermittlungen bezüglich einer Anzeigenerstattung dauerten an.

Kritik von Innenministerin Faeser

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die selbst am CSD teilnahm, kritisierte die Attacke auf den Streifenwagen. "Diejenigen anzugreifen, die ein friedliches und sicheres Fest ermöglichen, ist absolut inakzeptabel", schrieb die Spitzenkandidatin der hessischen SPD auf Twitter. Sie danke der Polizei für ihren Einsatz.



Wegen des schwierigen historischen Verhältnisses der Polizei zur LGBTI-Community hatte es in der Vergangenheit immer wieder Streit über die Präsenz der Behörde auf Pride-Veranstaltungen gegeben. Bereits vergangene Woche wurden beim CSD Kiel ein hinter der Parade fahrender Streifenwagen mit Regenbogen-Farben auf der Motorhaube kurzzeitig gestoppt sowie ein Infostand der Polizei bedrängt (queer.de berichtete).



CSD Frankfurt warnte vor Anfeindungen



In einem "Info-Sheet" zum CSD Frankfurt hatten sich die Organisator*innen im Vorfeld hinter die Ordnungskräfte gestellt: "Der Vorstand des CSD lehnt jedoch jede Form von Anfeindungen und Beleidigungen ab, auch gegen Polizist*innen."

Auch die Frankfurter Polizei ging bereits am Freitag auf die Community zu. "Heute feiern wir #Liebe, #Freiheit und #Gleichberechtigung für die LSBT*IQ-Gemeinschaft.", schrieb sie auf Twitter. "Für uns, ist es selbstverständlich dafür zu sorgen, dass der CSD in #Frankfurt ein sicherer und geschützter Raum für alle Teilnehmenden ist."



Weitere Zwischenfälle gab es laut Polizeisprecher nicht. Trotz leichter Regenfälle herrschte bei der Demoparade eine friedliche und ausgelassene Stimmung.



Der CSD Frankfurt unter dem Motto "Here & queer" hatte in diesem Jahr wegen gestiegener Kosten für Dienstleister*innen zeitweilig auf der Kippe gestanden. Nach einem erfolgreichen Spendenaufruf konnte das Pride-Festival, das bereits am Donnerstag begonnen hat, wie geplant bis Sonntag stattfinden (queer.de berichtete). Die Veranstalter*innen rechnen mit insgesamt über 250.000 Besucher*innen. Zur Demoparade hatten sich mit 114 Initiativen mehr Beteiligte angemeldet als je zuvor. Erstmals war auch das Evangelische Stadtdekanat mit einem eigenen Wagen dabei. (cw/dpa)