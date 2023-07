Bedrohliche Situation: Neonazis mischen sich unter CSD in Straubing

Heute, 03:53h 2 Min.

Rechtsextremisten haben am Samstag versucht, den CSD in Straubing zu stören. "Eine Gruppe Nazis mischte sich bedrohlich unter die Teilnehmenden", berichtete die Bundestagsabgeordnete Marlene Schönberger (Grüne) auf Twitter. Auf einem von der Grünen-Politikerin geposteten Bild ist ein Mann zu sehen, der ein T-Shirt mit der schwarz-weiß-roten "Reichskriegsflagge" trägt und sich in die queere Demonstration drängt. Ein weiterer Mann mit einer umgehängten "Reichskriegsflagge" steht am Rand.



CSD #Straubing – wie immer ein Fest! Trotzdem bleibt ein fader Beigeschmack: Eine Gruppe Nazis mischte sich bedrohlich unter die Teilnehmenden. Das Selbstbewusstsein der extremen Rechten nimmt zu.

Laut dem Regionalportal idowa (Bezahlartikel) wurden die Neonazis "von der Polizei hinauskomplimentiert". "Das Selbstbewusstsein der extremen Rechten nimmt zu", kommentierte Schönberger den Vorfall. "Zeit, dass ALLE Demokrat*­innen an der Seite der queeren Community stehen". Für die Bundestagabgeordnete bleibt nach dem gelungenen CSD ein "fader Beigeschmack".



Beim CSD Bautzen war es am Wochenende zuvor zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. In der sächsischen Stadt wurden queere Demonstrant*­innen von Mitgliedern der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative Oberlausitz gefilmt, bedrängt und provoziert.

Unbekannte stehlen Regenbogenfahnen

In Straubing hatten bereits in der Nacht zu Samstag Unbekannte drei von vier Regenbogenfahnen gestohlen, die von der Stadt am Freitag zum CSD am Ludwigsplatz gehisst worden waren. Laut Polizeimeldung entstand ein Sachschaden in Höhe von 180 Euro. Zwischenzeitlich wurde eine Fahne in einer Parkanlage in der Innenstadt aufgefunden.



Die Polizeiinspektion Straubing bitte Zeug*innen des Diebstahls und Personen, die Informationen zu den Täter*innen oder dem Verbleib der Fahnen haben, sich unter der Telefonnummer (09421) 868-0 zu melden.

Vierter CSD in Straubing

Der CSD in Straubing fand in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Die vom Verein Queer in Niederbayern organisierte Parade führte vom Ludwigsplatz über den Stadtgraben, die Bahnhofstraße und den Theresienplatz wieder zurück zum Ludwigsplatz. Schirmherr war Bürgermeister Werner Schäfer (SPD).



Zu den Teilnehmer*innen der Pride-Demonstration gehörten neben Marlene Schöneberger mit Tessa Ganserer und Erhard Grundl auch zwei weitere Bundestagsabgeordnete der Grünen. Vor Ort war laut idowa auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag Katharina Schulze. (cw)