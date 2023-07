USA: Rechte in Panik über "Barbie"-Film

Heute, 14:10h - 2 Min.

"Barbie" bringt rechtskonservative und christlich-fundamentalistische Kreise in den USA in Rage. In Blogs oder im TV-Kanal Fox News Channel wird davor gewarnt, Kinder und Jugendliche den Film sehen zu lassen.



"Der neue 'Barbie'-Film vergisst seine Zielgruppe, Familien und Kinder, während er auf nostalgische Erwachsene zugeschnitten ist und schwule, bisexuelle und trans Figuren pusht", erklärte etwa der christliche Filmführer movieguide.org, der vom evangelikalen Aktivisten Ted Baehr betrieben wird. "Außerdem ist der Film schlecht gemacht mit mehreren Prämissen. Damit vergrault er sogar hartgesottene Fans."



Der Fox News Channel berichtete kürzlich in einer Sendung, dass die Fantasykomödie "woke" sei und sogenanntes "trans grooming" betreibe, also angeblich junge Zuschauer*innen zur Transgeschlechtlichkeit verführen wolle. "Ich habe letzte Woche rausgefunden, dass eine von Barbies drei Haupt-Kumpaninnen – Überraschung – ein Mann ist. Ich meine, ist denn nichts heilig?", erklärte die konservative Autorin Peachy Keenan. Moderatorin Mercedes Colwin zeigte sich entzückt über ihren Gast: "Danke für die Warnung, dass dieser Film nur eine weitere Form der Indoktrinierung ist."

"Barbie als zu divers kritisiert

Grund für die Aufregung: Barbie wird nicht von Margot Robbie, sondern auch von diversen anderen Schauspielerinnen dargestellt – diese spielen zehn (nicht drei) unterschiedliche Varianten der Figur. Keenan empörte sich in ihrem Kommentar darüber, dass trans Schauspielerin Hari Nef (Gittel in "Transparent", Rabbi Jen in "And Just Like That…") Dr. Barbie darstellt.



Kritisiert wurde außerdem, dass die lesbische Komikerin Kate McKinnon auch in einer Barbie-Variante zu sehen ist (als Weird Barbie, also schräge Barbie). Ebenfalls dabei sind etwa Popstar Dua Lipa (als Meerjungfrau-Barbie) und "Derry Girls"- und "Bridgerton"-Star Nicola Coughlan (als diplomatische Barbie).

Auch bekannte Fernsehpfarrer reihen sich in die Kritik ein: "Ich verfluche im Namen des Herrn diesen neuen 'Barbie'-Film, der mit Transsexuellen, Transgender und Homosexualität herausgekommen ist", empörte sich etwa bereits letzten Monat der Pastor Kent Christmas aus Knoxville (Tennessee) in einer Predigt.



Christian preacher Kent Christmas condemns the new Barbie movie for being full of "transsexual and transgender and homosexuality." pic.twitter.com/jwN9bSItej Hemant Mehta (@hemantmehta) June 26, 2023 Twitter / hemantmehta

"Barbie" läuft in den USA am Freitag an, in Deutschland kommt er bereits ab Donnerstag in den Kinos. Erste Filmkritiken waren positiv (queer.de berichtete). In den USA hat die Fantasykomödie eine Altersempfehlung ab 13 Jahren erhalten (wegen thematischen Andeutungen und mittelschweren Schimpfworten). Die FSK hat den Film in Deutschland ab sechs Jahren freigegeben und warnt Eltern junger Kinder vor "Bedrohung", was auf ihrer Website wie folgt beschrieben wird: "Jede Androhung von Gewalt, Folter oder negativen Konsequenzen auch gegenüber Dritten. Darunter fallen auch alle Formen von Mobbing, Cyber-Bullying und Stalking." (dk)