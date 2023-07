"Loving Her": Zweite Staffel in der ZDFneo-Primetime

Heute, 15:25h - 2 Min.

Das ZDF hat einen Primetime-Sendeplatz in seinem Digitalkanal für die zweite Staffel der lesbischen Serie "Loving Her" freigeräumt: Die sechs je ungefähr 15-minütigen Folgen werden an zwei Sonntagen jeweils ab 20.15 Uhr gezeigt – die ersten drei Folgen am 3. September, die zweiten am 10. September. Bereits mehr als eine Woche vor der Erstausstrahlung – ab dem 25. August – werden alle Folgen in der ZDF-Mediathek zum Streaming bereitgestellt. Dort sind bis November auch noch die ersten sechs Folgen der Serie erhältlich.



Die erste Staffel von Deutschlands erster lesbischer Serie war bei ZDFneo 2021 noch am etwas späteren Abend gezeigt worden. Sie hat gute Kritiken erhalten, auch von queer.de.

Hanna muss sich durchsetzen

In den neuen Folgen hat Hanna (Banafshe Hourmazdi), mittlerweile Ende zwanzig, endgültig in Berlin Fuß gefasst. Sie arbeitet inzwischen beim Szenemagazin "Spice" – eigentlich ein Traumjob, würde ihr Gen-Z-Boss Sammi (Max Schimmelpfennig) sie nicht regelmäßig zur Verzweiflung treiben.



Während sie sich mit den Dramen ihres eigenen Daseins herumschlägt, beobachtet Hanna das Leben ihrer Freund*innen und Ex-Liebschaften und fühlt sich immer mehr wie eine Außenseiterin. Sesshaft werden, eine Familie gründen, aufs Land ziehen? Davon ist sie bislang weit entfernt. Erst einmal bräuchte sie wieder eine Frau an ihrer Seite – oder in ihrem Bett. Und genau die tritt schneller als gedacht in Hannas Leben und wirbelt einiges durcheinander. Hanna muss lernen, erwachsen zu werden und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen – wird ihr das gelingen?



Die ersten drei Folgen tragen die Titel "Loving Beginnings", "Loving Queer" und "Loving Hope". In der zweiten Hälfte tragen die Episoden die Namen "Loving Lies", "Loving Truth" und "Loving You".



"Das Besondere an 'Loving Her' und einer Figur wie Hanna ist, dass sie eben trotz aller struktureller Ungerechtigkeiten, mit denen sie auch konfrontiert ist, immer bei sich bleibt", so beschreibt Hanna-Darstellerin Banafshe Hourmazdi ihre Rolle. "Dadurch ist sie eben manchmal ein Arsch oder macht Fehler, aber sie hat trotz allem einen wahnsinnigen Humor." Außerdem schätze sei an der Serie, dass es eine Bereicherung sei, "das Leben einer jungen, queeren Frau Of Colour in all seinen Facetten zu zeigen und damit vielleicht auch die Fernseh- oder Mediatheken-Landschaft zu bereichern". (pm/cw)