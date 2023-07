RTL vermittelt in "Stranger Sins" flotte Dreier

Heute, 16:18h - 3 Min.

"Sie stellen sich dem Spiel mit dem Feuer, der Angst und der Lust!" Mit diesen Worten beschreibt RTL die Kandidat*innen der neuesten Realityserie, in der sich acht Paare in Mexiko in ein Sex-Experiment werfen, "das es in dieser Form zuvor noch nie gab". Ob Sex zu dritt, Bondage oder Rollenspiele – jedes teilnehmende Paar hat seine eigene erotische Fantasie, doch bisher fehlte der Mut, diese auszuleben. In "Stranger Sins" soll aus der unerfüllten Fantasie Realität werden. Die ersten Folgen der Serie laufen am Freitag bei RTL+.



Mit dabei sind neben sieben verschiedengeschlechtlichen Paaren auch Kate (27) und Angel (26) aus Berlin. Die beiden Frauen sind seit vier Jahren ein Paar und in ihrer monogamen Beziehung für alles offen. Kate ist bisexuell, Angel bezeichnet sich, trotz Erfahrung mit dem anderen Geschlecht, als lesbisch. Die beiden gehen gerne auf frivole Partys und spielen mit ihren Reizen bei "Only Fans". Sie wagen jetzt den Schritt zu "Stranger Sins", um ihre Körper besser kennenzulernen und wollen herausfinden, wie sie ihre Orgasmen in die Länge ziehen können.



Kate (l.) und Angel wollen an ihren Orgasmen arbeiten (Bild: RTL / Kimberly Bender)

Auch die anderen Paare wollen einiges erleben: Mimi (40) & André (36), die ebenfalls aus Berlin stammen, haben zwar etwa bereits ihr Sexleben zum Beruf gemacht: Die gebürtige Kubanerin arbeitet als Cam Girl und er ist ihr Kameramann und Content Manager. Doch sie haben eine unerfüllte Fantasie: einen Dreier mit einem weiteren Mann. Dies habe bislang aber nicht geklappt, da Mimi sehr wählerisch sei.

Gina (25) aus Wülfrath im Niederbergischen Land wünscht sich ebenfalls einen flotten Dreier – "im Idealfall mit Alex" (30), mit dem sie seit zwei Jahren liiert ist. Dadurch möchte sie ihre Erfahrungen erweitern und ihre Ehe auf eine neue Ebene bringen. Doch spielt Alex mit?



Einen ganz besonderen Wunsch hat auch Jörg (43), der mit seiner Frau Desiree (45) in Meerbusch bei Düsseldorf eine offene Ehe führt: Er hatte in der Vergangenheit seine damalige Frau betrogen, jetzt will er offen mit Desiree damit umgehen. Sie nehmen an dem Sex-Expermient teil, weil Jörg seine voyeuristische Neigung ausleben und Desiree dabei beobachten will, wie sie vor seinen Augen Sex mit mehreren Männern hat. Da er sehr sensibel und eifersüchtig ist, befürchtet Desiree, dass Jörgs Fantasie sich selbst überschätzt und an der Erfahrung zerbrechen könnte.



Jörg möchte gerne mal seiner Frau beim Sex mit ein paar Männer zuschauen (Bild: RTL / Kimberly Bender)

Die anderen Paare zeigen etwa Interesse an BDSM, härterem Sex, einem umgedrehten Rollenverhältnis oder auch Tantra. Begleitet werden die Paare auf ihrer erotischen Reise von Sex-Coachin Lea Holzfurtner. Sie hilft den Paaren – mit Unterstützung von BDSM-Trainerin Dominique Insomnia und Tantracoach Eric Osterlund – nicht nur dabei, ihre Wünsche zu formulieren und umzusetzen, sondern auch neuen Erfahrungen und die Emotionen, die damit einhergehen, zu verarbeiten.



Insgesamt hat RTL-Studios hat Folgen der Serie gedreht. Die ersten beiden Episoden stehen ab Freitag (21. Juli) den Abonnent*innen von RTL+ zur Verfügung. Danach werden an den darauffolgenden drei Freitagen jeweils zwei weitere Folgen "Stranger Sins" veröffentlicht. Bislang haben sich offenbar die Macher*innen der Netflix-Reihe "Stranger Things" nicht bei RTL beschwert. (cw)