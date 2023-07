Sven Lehmann ist in sozialen Netzwerken praktisch täglich Empfänger von queerfeindlichen Hassbotschaften (Bild: Deutscher Bundestag / Thomas Köhler)

Nach einem homofeindlichen Tweet hat die Berliner Staatsanwaltschaft einen Rechtsanwalt wegen Volksverhetzung angeklagt. Das gab die Behörde am Montag in einer Mitteilung bekannt. Demnach soll der inzwischen 55-Jährige am 17. November 2022 einen Tweet von einem AfD-Abgeordneten zu einem Podcast-Auftritt des Queer-Beauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), kommentiert haben.



In der Tweet-Antwort hatte der Rechtsanwalt der Behörde zufolge Homosexuelle als ihn anwidernde "zügellose Falschgepolte" und "Ratten" bezeichnet, die "in ihre Löcher zurückgeprügelt" gehörten. Die Klage sei beim Amtsgericht Tiergarten eingereicht worden, so die Staatsanwaltschaft.



In dem Podcast "schwanz & ehrlich" von Michael Overdick, Mirko Plengemeyer und Lars Tönsfeuerborn hatte der häufig gezielt angefeindete schwule Politiker im November des letzten Jares unter anderem über seine Arbeit, seine offene Beziehung und die Nutzung von Grindr gesprochen, auch durch Abgeordnete im Bundestag (queer.de berichtete). Auf Kritik hatte Lehmann danach entgegnet, dass er dort auch "regelmäßig Fragen nach Fortschritten in der Queer-Politik der Bundesregierung erhalte und beantworte" und die App auch wichtige Informationen bereitstelle, etwa zur Corona-Pandemie.



Lehmann, der mit dem grünen NRW-Landtagsabgeordneten Arndt Klocke liiert ist, arbeitet seit Dezember 2021 als Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und ist seit dem Januar 2022 Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.

Hetze im AfD-Thread

Nach Angaben des "Tagesspiegel" hatte der Anwalt einen Tweet des Bundestagsabgeordneten Martin Reichardt kommentiert. Zu einem Screenshot von queer.de zu einem Artikel über die Podcast-Folge hatte der sachsen-anhaltinische AfD-Landeschef, der sich häufig queerfeindlich äußert, geschrieben: "Hier @svenlehmann, wenn er nicht bei 'Schwanz & Ehrlich' 'Spaß hat' o. im Bundestag auf Steuerzahlers Kosten bei #Grindr Sexualpartner sucht, kümmert er sich als Staatssekretär im @BMFSFJ auch um 'Interessen' von Kindern! Was immer das bei @Die_Gruenen heißt. #LehmannRuecktritt"







In einem weiteren Tweet zu dem Screenshot hatte Reichardt geschrieben: "Ja, in der linken Homolobby-Blase von @svenlehmann freuen sich alle, wenn er bei 'Schwanz & Ehrlich' 'Spaß hat' (s.u.) o. im Bundestag auf Steuerzahlers Kosten bei #Grindr Sexualpartner sucht! Auch zur Heldentat stilisierte weinerliche Comingout-Geschichten sind immer beliebt!"



Die von der Staatsanwaltschatf zitierte Tweet-Anwort des Anwalts ist bei diesen Postings derzeit nicht zu sehen. Weiterhin online sind Kommentare anderer Nutzer wie "Ein furchtbarer Drecksack. Der Kerl ernährt sich auf meine Kosten" oder "Abartig, pervers und unverschämt! Der sollte zwangsweise aus dem BT gejagt werden!" (cw)