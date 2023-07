19 Strafanzeigen beim CSD Frankfurt

An der Frankfurter CSD-Demonstration beteiligten sich in diesem Jahr nach Angaben der Polizei rund 13.000 Menschen (Bild: IMAGO / Daniel Kubirski)

Heute, 03:41h - 2 Min.

Im Rahmen des Christopher Street Day (CSD) in Frankfurt am Main am vergangenen Wochenende hat die Polizei 19 Strafanzeigen aufgenommen. Bei den Vorfällen handele es sich "überwiegend um Diebstähle, aber auch Körperverletzungen und Beleidigungen", teilte die Polizei am Montag mit.



Bei mindestens drei dieser Anzeigen würden mögliche queerfeindliche Motive geprüft. "So kam es im Anschluss an den Aufzug am Samstag zu einer wechselseitigen Körperverletzung und einer Körperverletzung zum Nachteil jeweils einer Transperson", heißt es im Polizeibericht. "Des Weiteren kam es in der Nacht von Freitag (14.07.23) auf Samstag (15.07.23) zu einer gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil eines homosexuellen Mannes, bei der der 39-jährige Tatverdächtige anschließend durch Einsatzkräfte festgenommen wurde.



Am CSD nahmen nach Angaben der Polizei rund 50 000 Besucher*innen teil, an der Demoparade beteiligten sich demnach etwa 13.000 Menschen. "Trotz des regnerischen Wetters herrschte während der gesamten Veranstaltung eine ausgelassene und friedliche Stimmung unter den Teilnehmenden und Zuschauern", lobten die Einsatzkräfte.

Streifenwagen aus der Parade genommen

In ihrer CSD-Bilanz ging die Polizei auch auf den Zwischenfall mit dem eigenen Streifenwagen ein, der anfangs in der Parade mitfuhr. Linke Demonstrant*innen hatten das Auto kurzzeitig blockiert und dabei Regenbogenfahnen von den Fahrzeugtüren abgerissen (queer.de berichtete). "Mehrere Personen beschädigten zudem die Motorhaube", heißt es im Polizeibericht.



Die Polizei nahm daraufhin das eigene Paradefahrzeug aus dem Aufzug. Zur Begründung teilte sie in ihrer CSD-Bilanz mit. "Grund für die Beendigung der Teilnahme an dem Aufzug war die Absicht, die offensichtlich innerhalb der Community vorhandene Diskussion um die Rolle der Polizei bei einem CSD nicht weiter zu verstärken." (cw/pm)