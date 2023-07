Ob Party oder doch lieber ein Bummel durch das mittelalterliche Mdina: Malta bietet für alle etwas (Bild: Visit Malta)

Seit sieben Jahren gibt es im Rainbow-Europe-Ranking immer nur einen klaren Sieger: Das kleine EU-Land Malta steht stets ganz oben auf der Liste, mit der die LGBTI-Organisation ILGA Europe die rechtlichen Akzeptanz von queeren Menschen misst. Und auch beim weltweiten Ranking "Spartacus Gay Travel Index 2023" steht ein Land ganz oben: Malta.



Da passt es gut, dass der Mittelmeerarchipel dieses Jahr zum Zentrum des queeren Europa wird: Vom 7. bis 17. September findet dort erstmals die seit 1992 ausgetragene Europride statt – also die paneuropäische CSD-Veranstaltung, zu der jedes Jahr tausende Feierwillige pilgern. Die Highlights gibt es am 16. September: Dann steigt nicht nur die traditionelle Europride-Parade in der pittoresken Hauptstadt Valletta, am Abend wird sogar der amerikanische Superstar Christina Aguilera beim kostenlosen "Europride Concert" den Besucher*­innen einheizen (queer.de berichtete).

Malta bietet mehr als Europride



Dabei bietet Malta auch abseits der Europride-Feierlichkeiten so einiges. Hier kann man nicht nur Strandurlaub machen und im warmen Mittelmeer plantschen, sondern auf kleinem Raum auch Jahrtausende an Geschichte bewundern. Die nur noch 200 Einwohner*­innen zählende Stadt Mdina geht auf die Bronzezeit zurück und wurde von Römern und später von den Arabern erbittert verteidigt. Die Mischung aus mittelalterlicher und barocker Architektur, die gut erhaltene Stadtmauer und die Lage auf einem rund 200 Meter hohen Hügel lassen Besucher*­innen schnell vergessen, in welchem Jahrhundert sie sich befinden.



Wem auch das noch zu neu ist, kann weiter in die Vergangenheit reisen: Die Tempelanlagen von Hagar Qim und Mnajdra im Süden des Landes sind sage und schreibe rund 5.000 Jahre alt und liegen ideal auf einem Hochplateau. Die von Zeltkuppeln überdachten Anlagen der mysteriösen Vorfahren moderner Malteser*­innen laden zum Träumen ein – und keiner außer Erich von Däniken weiß, was mit diesen Tempelbauer*­innen passiert ist.

Auch fürs leibliche Wohl ist stets gesorgt: Die maltesische Küche kombiniert Elemente aus Italien, Nordafrika und England (Italien ist das nächstgelegene Land, Nordafrika ist auch nicht weit und Großbritannien war lange Kolonialmacht). Zu den Spezialitäten gehören besonders liebevoll zubereitetes Kaninchen und Fisch. Auch der einheimische Wein dürfte selbst den versnobtesten Gourmet überzeugen. Denn das Land ist mit allem gesegnet, was guten Wein ausmacht: Ein fruchtbarer Boden, eine leichte Meeresbrise und 300 Tage im Jahr Sonnenschein sind die perfekte Kombination für guten Rebensaft.



Um auf die Insel zu kommen, muss man übrigens nicht das Konto plündern: Es gibt viele günstige Flüge von deutschen Flughäfen – und viele Dinge sind billiger als in Deutschland, etwa der Drink in der Bar – so kann man gerne mal einen Cocktail der oder dem hübschen Gegenüber ausgeben. In Kooperation mit Air Malta und dem Valentina Hotel verlost VisitMalta zudem aktuell eine Reise zur EuroPride für zwei Personen inklusive Flug ab München oder Berlin, vier Übernachtungen und VIP-Tickets für das große Konzert. Um mitzumachen, muss man auf der Gewinnspiel-Website nur eine einfache Frage beantworten. Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2023. (cw)