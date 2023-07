Eurowings bietet drei "Pride Flights" an

Heute, 08:10h 2 Min.

Zu den CSD-Demonstrationen in Köln, Berlin und Stuttgart bietet die Fluggesellschaft Eurowings in den kommenden Wochen drei "Pride Flights" an. Bei den Spezialflügen wird es nach Angaben der Lufthansa-Tochter u.a. Kopfstützenbezüge in Regenbogenfarben sowie Bordansagen mit Hinweisen auf das queere Mitarbeiter*innen-Netzwerk Diversifly geben. Darüber hinaus werden Crew-Mitglieder kleine Geschenke verteilen.

Einen Tag vor Beginn des jeweiligen CSDs heben die "Pride Flights" von Eurowings an den folgenden Terminen ab:



● Freitag, 21. Juli, Köln – Berlin, 17.50 Uhr (EW8071)

● Freitag, 28. Juli, Berlin – Stuttgart, 17.15 Uhr (EW2009)

● Freitag, 4. August, Stuttgart – Hamburg, 17.30 Uhr (EW2036)



Für alle Flüge sind aktuell noch Sitzplätze verfügbar, die über die Homepage eurowings.com gebucht werden können.



Die Fluggesellschaft ist auch beim CSD dabei



Eurowings-Truck beim CSD Köln (Bild: Eurowings)

Wie bereits Anfang des Monats in Köln, wird Eurowings in den drei Zielen der "Pride Flights" auch mit einem gebrandeten Truck auf der CSD-Parade dabei sein.

"Menschen zusammen zu bringen ist der Zweck und das Selbstverständnis unseres Unternehmens. Und insbesondere den Gedanken, dass wir gemeinsam und frei von Diskriminierung mehr erreichen, möchten wir sowohl nach innen leben als auch nach außen tragen", erklärte Eurowings-Finanzvorstand Kai Duve zur Aktion. "Es ist mir persönlich wichtig, sichtbare Zeichen zu setzen, dass wir ein offenes, sicheres und attraktives Arbeitsumfeld bieten, in dem alle Mitarbeitenden willkommen sind. Denn Vielfalt und Chancengleichheit müssen zur Selbstverständlichkeit werden." (mize)