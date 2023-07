Nationalspielerin Lena Oberdorf spricht über ihre Freundin

Heute, 13:13h - 3 Min.

"Ich habe mich nicht geoutet und gesagt: 'Leute, ich habe eine Freundin.' Sie ist manchmal auf meinen sozialen Medien zu sehen, also können die Leute denken, was sie wollen." Das erklärte die 21-jährige Nationalspielerin Lena Oberdorf des Rekordmeisters VfL Wolfsburg jetzt gegenüber der Londoner Tageszeitung "Guardian". Bei ihrer Freundin handelt es sich um die 26-jährige Kimberly. Oberdorf postete zuletzt ein gemeinsames Bild von einem Urlaub am Mittelmeer.

Ihre Haltung erklärt sie damit, dass der Frauenfußball "offen und tolerant" sei. "Ich weiß nicht, ob es am Geschlecht oder der Umgebung liegt", so Oberdorf weiter. Das Augenmerk der Öffentlichkeit richte sich eben nicht so sehr auf den Frauenfußball. "Wenn jemand fragt: 'Hast du eine Freundin?', ist das keine große Sache." Auch gegenüber "Bild" bestätigte Oberdorf: "Ja, ich bin privat sehr glücklich." Sie sei bereits seit mehreren Monaten mit Kimberly liiert.

"Die Gesellschaft macht es Männern schwer"

Im "Guardian" sprach die Sportlerin auch darüber, wie anders die Welt des Männerfußballs sei: "Wenn sich ein Fußballer outet, dann sagt jeder: 'Ein schwuler Fußballer? Nun ja.' Ich wünschte, jeder schwule Fußballer könnte sich einfach outen und akzeptiert werden. Die Gesellschaft macht es Männern schwer."



Oberdorf zeigte sich auch empört darüber, dass die Fifa einst geplant hatte, Saudi-Arabien als Sponsor der Frauen-WM zuzulassen – angesichts dessen, wie Frauen oder auch Homosexuelle dort behandelt werden. "Natürlich geht es hier auch um Geld, aber mit meinen Werten wäre das schwer zu vereinbaren. Es gibt Wichtigeres als Geld", so die Mittelfeldspielerin.



Deutsche Nationalspielerinnen haben bereits häufig über queere Identitäten gesprochen. Erst vor wenigen Tagen kritisierte Svenja Huth die rechtliche Diskriminierung lesbischer Mütter in Deutschland (queer.de berichtete). Huth erwartet derzeit mit ihrer Ehefrau Laura das erste gemeinsame Kind.



Nationalspielerin Lea Schüller, die mit der Segelweltmeisterin Lara Vadlau liiert ist, sagte letzte Woche in der "Bunten": "Dass Frauen Frauen lieben, ist bei uns in der Bundesliga und im Nationalteam völlig natürlich" (queer.de berichtete).

Fußball-WM startet diese Woche

Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland startet am Donnerstag. Als Topfavoritinnen gelten die Amerikanerinnen, die bereits die letzten beiden Weltmeisterschaften gewinnen konnten. Deutschland gehört aber – neben Spanien und England – ebenfalls zur Spitzengruppe. Deutschland konnte die WM bislang zwei Mal gewinnen, 2003 und 2007.



Das Auftaktspiel Deutschlands findet am 24. Juli gegen Marokko statt (ab 10.30 Uhr deutscher Zeit, live im ZDF). Beim letzten Test gegen Sambia war die DFB-Auswahl noch gestolpert: Deutschland verlor am 7. Juli in Fürth mit 2:3 gegen Sambia. (cw)