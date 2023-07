Ukrainischer Wagen beim Berliner CSD

Heute, 13:56h 2 Min.

Die am Samstag stattfindende CSD-Demo in der Bundeshauptstadt wird in diesem Jahr mit einem ukrainischen Truck verstärkt. Unter dem Motto "Be Pride Like Ukraine" will sich nach Angaben vom Dienstag eine ukrainische Kolonne als "Zeichen der Einheit und Stärke" beteiligen. Bei der Pride-Demonstration zum Christopher Street Day werden an diesem Samstag rund 500.000 Menschen erwartet.



"Inmitten des andauernden Krieges, in dem Menschen täglich auf tragische Weise sterben, laden wir unsere europäischen Partner und alle Verbündeten, die in Solidarität mit dem Freiheitskampf der Ukraine stehen, ein, sich mit dem tiefen Gefühl des Überlebens, der Freiheit und der Gleichheit, die wir in Echtzeit erleben, zu verbinden", hieß es.

Unterstützung der ukrainischen Behörden

Zum ersten Mal werde der ukrainische Truck auch von der Botschaft der Ukraine unterstützt. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, werde zu Beginn der Demo eine kurze Rede am Truck halten als Zeichen der Unterstützung für die ukrainische LGBTI-Community.



In der Ukraine gibt es viele Defizite bei LGBTI-Rechten: In der Rainbow-Europe-Liste, mit der jedes Jahr die rechtliche Lage von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten in den europäischen Nationalstaaten gemessen liegt, steht das kriegsgebeutelte Land nur auf Rang 39 von 49 Ländern (queer.de berichtete). Zuletzt gab es aber Initiativen, die Lage zu verbessern: So brachte eine Abgeordnete einen Antrag auf Einführung von eingetragenen Lebenspartnerschaften ein (queer.de berichtete). (dpa/cw)