SchwuZ Berlin sucht Assistenz Gastronomische Logistik (Tagsüber)

Heute, 14:14h - 2 Min.

DU BIST RICHTIG GUT IM HOCHSTAPELN?

SUPER. DANN SUCHEN WIR DICH.



Für unseren operativen Clubbetrieb in der Rollbergstraße stellen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine



Assistenz Gastronomische Logistik



in Teilzeit (15-20 Wochenstunden) ein.



In dieser Position unterstützt du tagsüber unsere logistische Leitung und sorgst dafür, dass unsere Verkaufs- und Lagerflächen stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zustand sind.



ZU DEINEN HAUPTAUFGABEN GEHÖREN



● Unterstützung beim Einkauf von Getränken und Material der Gastronomie

● Bestandsüberwachung und -kontrolle

● Bereitstellung von Glasware und Material

● Befüllung der Lager, Kühlschränke und Kühlzellen

● Lagerverwaltung und Warenwirtschaft

● Warenannahme & Verräumung

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST

Du arbeitest gerne strukturiert und bist gut organisiert. Was du nicht im Kopf hast, steht garantiert in Deiner Excel-Tabelle. Du bist mit logistischen und Warenwirtschaftsprozessen vertraut und weißt, wie wichtig eine sorgsame Arbeitsweise ist. Du bist zuverlässig und arbeitest gerne eigenverantwortlich. Unser Team ist divers, interdisziplinär und international. Gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch sind von Vorteil.



WIR SIND



Deutschlands größter queerer Club. Neben unserem regulären Clubbetrieb unterhalten wir weitere Geschäftsfelder, zu denen insbesondere die Vermietung der Location, ein Online Shop sowie die Konzeption und Organisation unterschiedlicher Event- und Kulturformate gehören.



MEHR ALS EIN CLUB



Das SchwuZ steht für eine von Inklusion und Diversität geprägte Arbeitgeberin, bei der jeder Mensch so angenommen wird, wie er ist oder sein möchte. Wir verstehen uns als ein Safer Space für alle, die sich der queeren Community zugehörig fühlen.



Unsere Organisation zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Gemeinschafts- und Wir-Gefühl aus. Harmonie, Empathie und ein respektvoller Umgang miteinander sind uns nicht nur wichtig, sondern essentielle Bestandteile unserer Unternehmenskultur.



WAS WIR BIETEN



Wir sind ein queeres Team mit über 100 Mitarbeiter:­innen. Neben einer leistungsgerechten und fairen Bezahlung bieten wir regelmäßig interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten an. Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch flache Hierarchien, ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum aus.



Eine ausgeglichene Work-Life-Romance ist uns wichtig. Deshalb achten wir darauf, dass sich unsere Einsatzpläne mit deinem Leben vereinbaren lassen.



Zusätzlich bieten wir auch die Möglichkeit, an regelmäßig stattfindenden Firmenyoga-Kursen teilzunehmen.



DU WILLST ZU UNS?



Das freut uns! Dann bewirb dich direkt per Online-Formular auf unserer Webseite mit Lebenslauf und ein paar Worten zu deiner Motivation! Vielen Dank.



Wir freuen uns auf deine Bewerbung.