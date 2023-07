Britney Spears: Neuer Song mit will.i.am in den Startlöchern

Heute, 15:41h - 2 Min.

Gerüchte gibt es schon länger, nun lassen beide Beteiligten die Bombe platzen: Popikone Britney Spears (41) und William James Adams alias will.i.am (48) bringen einen neuen gemeinsamen Song auf den Markt. Die Sängerin und der Rapper veröffentlichten auf ihren Instagram-Accounts einen Teaser zu dem neuen Lied namens "Mind Your Business". Wie Sony Music in einer Mitteilung bestätigt, erscheint das Lied am Mittwoch.



Mit "You are now Rocking with will.i.am and Britney, Bitch" heißt es in dem kurzen Clip. Und schließlich hört man Britney Spears mit einem herzhaften "Mind your Business, Bitch". "Kümmer dich um deine eigenen Angelegenheiten" also.



Gerüchte über eine Zusammenarbeit seit Tagen



Gerüchte über eine erneute Zusammenarbeit der Sängerin mit dem Black-Eyed-Peas-Rapper kursieren schon seit ein paar Tagen. Das Londoner Boulevardblatt "The Sun" berichtete am 8. Juli von dem "Top Secret" aufgenommen Song. "Britney und Will lieben und respektieren sich sehr und vertrauen auf das musikalische Urteilsvermögen des jeweils anderen", zitiert die Zeitung eine Quelle.

Im Interview mit der britischen TV-Sendung "Good Morning Britain" konnte will.i.am nur stammeln, als er auf Britney Spears angesprochen wurde. Ein Dementi hätte sich anders angehört.



Dritter gemeinsamer Song nach dem Hit "Scream & Shout"



"Mind Your Business" ist nicht die erste Zusammenarbeit von Britney Spears und will.i.am. 2011 gab der Rapper ein Gastspiel auf "Big Fat Bass". Den Song auf Britneys Album "Femme Fatale" produzierte er auch.

Ein Jahr später revanchierte sich Britney Spears. Sie nahm mit will.i.am "Scream & Shout" für dessen Album "#willpower" auf. Der Song war ein weltweiter Hit, landete unter anderem in den deutschen Singlecharts auf Platz eins.

Abgesehen von dem Remix von Elton Johns (76) "Tiny Dancer" – ist "Mind Your Business" der erster Song von Spears seit dem Ende ihrer Vormundschaft durch ihren Vater im Jahr 2021.



will.i.am hatte zum Jahreswechsel die queerfeindliche polnische Regierung gegen sich aufgebracht, als er mit den anderen Mitgliedern seiner Band Black Eyed Peas im Staatsfernsehen in Regenbogenarmbändern auftrat (queer.de berichtete). (spot/cw)