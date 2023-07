Willkommen im queeren Trash-Matriarchat

Von

Heute, 03:19h - 5 Min.

"I'm a barbie girl, in a Barbie world"



In Barbie-Land funkelt jeder Tag in Neonfarben: Knallblauer Himmel und Plastikregenbogen über einer idyllischen Fantasiewelt, deren Getriebe weiblich zentralisierte Organisation und strahlender Hyper-Optimismus sind, der nach Zähnebleichmittel schmeckt. "Das ist der beste Tag ever! Genau wie gestern, genau wie morgen und an jedem anderen Tag – und das für immer", strahlt Margot Robbie. Mit ihrem blond-brünetten Pferdeschwanz verkörpert sie eine "stereotype Barbie", ebenjenes ursprüngliche Puppenmodell also, das der Mattel-Konzern seit 1959 vertreibt und ganzen Generationen als Spielzeug fürs Kinderzimmer und (toxisches) Schönheitsideal diente.



Die Proportionen, ihr Pony und Zahnpasta-Lächeln: Diese Konfigurationen gewährleisten ihr eine Daseinsberechtigung in einem matriarchalen Gesellschaftsbild, das auf femininer Solidarität und Egalitarismus beruht. Weichen Barbies von dieser perfektionistischen Überkonzeption ab, werden sie zu einer Behandlung durch "Weird Barbie" (gespielt von der offen lesbischen Schauspielerin Kate McKinnon) geschickt, die ihre Funktionsfähigkeit – und somit die Utopie – wiederherstellt. So gerät auch die Alltagsroutine der stereotypen Barbie unvorhergesehen ins Wanken: Eines Tages überkommen sie just Gedanken über den eigenen Tod.

"Life in plastic, it's fantastic"

Das hat Konsequenzen für Barbies Leben im Plastik-Amerika: Sie kann die Illusion der perfekten Sorglosigkeit und des Plastik-Lächelns ihrer Nachbarinnen nicht mehr aufrechterhalten, wird sie doch von echten Gefühlen heimgesucht. Sie fällt vom Dach, weil die Fortbewegung in der Plastikwelt nicht mehr wie gewohnt funktioniert. Sie verliert ihre perfekte Fußform, die den Plastik-High-Heels angepasst ist. Dieser plötzliche Einbruch ist herrlich amüsant, weil sich die Figuren ihrer eigenen Materialität so bewusst sind: Fortwährend imitieren die Schauspieler*innen, allen voran Hauptdarstellerin Margot Robbie, mit sichtbarer Freude die puppenartige Körpersprache und eine kopflose Nonsens-Agitation, als seien sie durch die Launen eines Kleinkindes fremdgesteuert, das ihre Bewegungen steuert.



In Barbie-Land ist jeder Tag der beste Tag (Bild: Warner Bros. Pictures)

Barbie-Land als pinker High Heel, die "echte Welt" als Birkenstock: Die Lust am Trash zieht sich darstellerisch wie ästhetisch über die gesamte Lauflänge von knapp zwei Stunden des Films. "Barbie" ist überladen, drüber und grell -- und sich dieser Überstigmatisierung merkbar bewusst. Gerade wenn sich das Drehbuch (an dem Regisseurin Greta Gerwig sowie ihr Ehemann Noah Baumbach beteiligt sind) in selbstreferentiellen Pointen und popkulturellen Referenzen überschlägt und dies mit bonbonbunten Filmsettings und den knalligen Kostümen der originalen Barbie-Puppen garniert, macht die Reizüberflutung großen Spaß.



"You can brush my hair, undress me everywhere"



Ein kluger Coup gelingt Gerwig darin, wenn sie dem Publikum genüsslich eine heterosexuelle Liebesgeschichte zwischen Barbie und Ken anbietet, aber konsequent entzieht. Ryan Gosling buhlt mit Durchhaltevermögen um die Aufmerksamkeit seines weiblichen Pendants. Barbie hat aber nicht das geringste Interesse an Ken. "Undress me everywhere" ist nicht drin. Punkt. Prosaisch ertränkt sich Ken in seinem fehlenden Selbstgefühl, ist er doch nichts neben Barbie! Da den männlichen Kens in dem (auch farblich nach Blau-Pink-Schema) strikt binär getrennten Barbie-Land lediglich Nebenrollen zustehen, ist seine Überraschung umso größer, dass in der "echten Welt" Männer respektiert und überprivilegiert werden.



Die Kens haben in Barbie-Land nichts zu melden (Bild: Warner Bros. Pictures)

Gerade in ebendieser Plakativität gelingt "Barbie" die Umkehrung patriarchaler Umstände gut: Ryan Gosling spielt mit einer großartigen Selbstironie den zur Unsichtbarkeit Degradierten, der die Vorzüge des Patriarchats für sich entdeckt und in das matriarchale Selbstverständnis von Barbie-Land implantieren möchte. Genau durch diese Groteske gelingt dem Film die Deessenzialisierung von Genderstereotypen mit einer erfrischenden Leichtigkeit. Außerdem, wie "Barbie" zwinkernd anmerkt, verbindet der Schambereich aller Figuren in diesem Film ausschließlich eins: Plastik.

"Imagination, life is your creation"

Die Barbie-Puppe aber als Akteurin postmoderner Körperideale zu exponieren, davor scheut sich Greta Gerwig in ihrem Sommer-Blockbuster. Das liegt aus Scheu vor dem Mattel-Konzern: Dieser ist mit Mattel Films auch als Produktionsfirma involviert. Wenn Will Ferell also als fiktiver patriarchaler Mattel-CEO oder Rhea Perlman als Barbie-Schöpferin Ruth Handler auf den Plan treten, findet "Barbie" einen allzu versöhnlichen Ton, der mehr Hommage als bissige Satire ist.



Welche Auswirkungen hat es, schon im frühen Kinderalter mit unerreichbaren Körpermaßen konfrontiert zu sein? Welche Konnotation bekommt in diesem Kontext ein von Margot Robbie, die jegliche Schönheitsideale des Hollywood-Studiosystems erfüllt, vorgetragener Monolog über die vielseitige Attraktivität von Frauen? Wenn der Film hauptsächlich schlanke und weiße Personen zeigt? Da "Barbie" sich schon den erzählerischen Schlenker zu den Ursprüngen der Puppe erlaubt, hätte der Film auch ein klares Statement zu dieser ungesunden Körperbetontheit beziehen müssen.



"Come on, Barbie, let's go party!"



"Barbie" läuft ab dieser Woche international in den Kinos an. Dieser Start geht mit der Veröffentlichung eines Albums einher, an dem namhafte queere Künstler*innen mitgewirkt haben (darunter Dua Lipa, bereits erschienen, sowie Charlie XCX, Sam Smith, Lizzo, Nicki Minaj). Diese Songs treiben den Film nicht nur dynamisch voran, sondern werden im Sommer sicherlich ihren Weg in viele queere Partys finden.



| Direktlink | Deutscher Trailer zum Film

Mehr Infos zum Film



Barbie. Komödie. USA 2023. Regie: Greta Gerwig. Cast: Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Emma Mackey, Issa Rae, Dua Lipa, Hari Nef, Ncuti Gatwa. Laufzeit: 114 Minuten. Sprache; deutsche Synchronfassung. FSK 6. Verleih: Warner Bros. Germany. Kinostart: 20. Juli 2023