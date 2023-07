Nach Regenbogen-Verbot: DFB-Team trägt bei WM Mottoarmbinde gegen Gewalt an Frauen

Heute, 11:22h - 2 Min.

Im letzten Testspiel gegen Sambia war das deutsche Frauenteam noch mit der Regenbogen­armbinde aufgelaufen. Für die am Donnerstag startende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland hat die FIFA jedoch dieses Symbol verboten – und nur eine Auswahl von acht Motto-Armbinden erlaubt, auf denen beispielsweise Inklusion ("Unite For Inclusion"), Frieden ("Unite For Peace") oder Nahrungsmittelsicherheit ("Unite For Zero Hunger") zum Thema gemacht werden (queer.de berichtete). Die Standardarmbinde trägt die Aufschrift "Football Unites the World" ("Fußball vereint die Welt").



Die FIFA erlaubt nur diese Armbinden – der Regenbogen ist tabu (Bild: FIFA)

Die deutsche Kapitänin Alexandra Popp teilte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Teamquartier im australischen Wyong mit, dass sie bei den Spielen in einer blauen Binde auflaufen werde, die auf das Thema von Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen soll ("Unite For Ending Violence Against Women"). "Wir werden eine einzige Kapitänsbinde tragen während des ganzen Turniers und zwar für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen", so die 32-jährige Stürmerin. "Das Thema kommt uns teilweise noch zu kurz."

"Unser Thema ist eigentlich die Vielfalt"

Popp erklärte weiter, dass alle auf den Biden angesprochenen Themen zwar "extrem wichtig" seien. Aber: "Unser Thema ist eigentlich die Vielfalt. Das weiß jeder." Diese Thema bespiele das DFB-Frauenteam allerdings bereits seit Jahren.



Das Thema Armbinde hatte bereits bei der Männer-WM letztes Jahr im Verfolgerstaat Katar für Aufregung gesorgt. Eigentlich wollte die DFB-Auswahl in einer weichgespülten "One Love"-Binde auflaufen – aber selbst diese wurde von der FIFA verboten (queer.de berichtete).



Die deutsche Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte bereits im März gesagt, dass ihr Team trotz des Regenbogenverbots für Vielfalt einstehen werde: "Wir tragen den Regenbogen sowieso immer im Herzen und mit uns", so die 55-Jährige (queer.de berichtete).



Im Vorfeld der WM sprachen mehrere Spielerinnen über Akzeptanz im DFB-Team: Lena Oberdorf und Lea Schüller betonten etwa, dass eine queere Identität im Frauenteam – anders als im Männerteam – völlig unproblematisch sei. Svenja Huth, die mit ihrer Frau ein Kind erwartet, kritisierte die Diskriminierung von lesbischen Müttern in Deutschland (queer.de berichtete). (dk)