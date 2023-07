DSDS-Sänger Luca Valentino homophob bedroht

Heute, 13:37h - 2 Min.

Der diesjährige DSDS-Kandidat Luca Valentino hat in der "Bild"-Zeitung von einem homophoben Übergriff berichtet: "Ich war vergangene Woche mit einer Freundin essen, sie hat mein Auto geparkt. Da wurde ich schon von ein paar komischen Typen homophob beleidigt. Als wir nach ein paar Stunden zurückkamen, waren die Reifen an meinem Wagen zerstochen", sagte der 23-Jährige aus dem sauerländischen Menden.



Wenige Tage später habe er einen Drohbrief in der Post gefunden. Darauf war in Großbuchstaben zu lesen: "Wir kriegen dich, Schwuchtel."



Er habe bereits öfter Hassbotschaften erhalten, allerdings sei es nach DSDS-Auftritten im Januar schlimmer geworden. Er drehe daher Instagram-Storys nicht in der Gegend, in der er wohnt. "Es ist also umso gruseliger, dass die Menschen meine Adresse herausbekommen haben", so Valentino.

Valentino will erster schwuler Ballermann-Star werden

Der 23-Jährige hatte während seines DSDS-Auftritts selbstbewusst erklärt, zum ersten schwulen Ballermann-Star werden zu wollen (queer.de berichtete). Deshalb trug er einen eigenen Schlager-Song vor, überzeugte jedoch die Jury in der Vorrunde nicht. Chefjuror Dieter Bohlen attestierte ihm: "Der Song ist scheiße, Luca." Gegenüber der "Westfalenpost" (Bezahlartikel) nahm es Valentino nach seinem Rausschmiss aber sportlich: "Ich habe das mit Humor genommen. Dieter Bohlen kann ich sowieso nicht so ernst nehmen."

Sein Ziel Ballermann hat Valentino nicht aufgegeben, erklärte er jetzt gegenüber "Bild": "Mein Traum bleibt es trotz allem, der erste schwule Ballermann-Star zu werden. Mia Julia hat sogar schon mit mir gesprochen. Sie meinte, ich soll mich auf jeden Fall noch einmal bei ihr melden. Mit der Ballermann-Queen schlechthin zu arbeiten, wäre mein absoluter Traum!" (cw)