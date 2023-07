Hape Kerkeling talkt bei Maybrit Illner über "Gendern, Canceln, Wokeness"

Heute, 14:53h 2 Min.

Die quotenstarke ZDF-Talkshow "maybrit illner" beschäftigt sich am Donnerstagabend mit dem Thema "Freiheit nur für meine Meinung – müssen wir wieder streiten lernen?". Zu Gast bei Moderatorin Maybrit Illner ist auch der schwule Entertainer und Autor Hape Kerkeling (58) und die queere Influencerin Leonie Plaar alias Frau Löwenherz, die sich in der Vergangenheit etwa mit mutmaßlich sexualisierter Gewalt bei "Princess Charming" beschäftigte.



Als weitere Gäste haben sich der Philosoph, Ethikrat-Vizechef und frühere Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin und die Politikwissenschaftlerin Düzen Tekkal angekündigt. Tekkal saß 2016 im rheinland-pflälzischen Schattenkabinett von Julia Klöckner (CDU), die aber die Wahl verlor. Sie sagte kürzlich in der "Zeit": "Wir müssen religiösen Extremismus und Islamismus benennen können, ohne deshalb als islamophob zu gelten."

Worüber darf man lachen und worüber nicht?

"Gendern, Canceln, Wokeness: 'Alte weiße Männer' im Kulturkampf mit der Generation Z – Linksliberale, städtische Akademiker mit Menschen, die sich selbst normal nennen", so beschreibt das ZDF das Thema der Talkshow. "Die Gesellschaft scheint gespalten – im Denken und im Reden. Statt offenem Gespräch herrscht viel offene Feindseligkeit." Dazu sollen Fragen beantwortet werden wie: Welche Begriffe sind umstritten? Wie spricht und schreibt man geschlechtergerecht? Worüber darf man lachen und worüber nicht? Mit wem und vor allem wie lohnt sich das Streiten? Wer darf sich wozu äußern? Wie viel Rücksicht und Vorsicht nutzen dem demokratischen Diskurs und wie viel schaden ihm?



Die Sendung wird am Donnerstagabend um 22.15 Uhr live im ZDF gezeigt. Wenige Stunden später (gegen 2 Uhr) wird die Folge auch in der ZDF-Mediathek verfügbar sein.



Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich Illner in die Sommerpause. Die nächste Sendung der seit 1999 laufenden Show gibt es erst wieder am 31. August. (dk)