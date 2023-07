Von

Seit Wochen machen die rechten Journalist*innen Julian Reichelt und Judith Sevinç Basad Stimmung gegen LGBTI, insbesondere gegen Forderungen nach Trans-Rechten und die Unterstützung der Community durch staatliche Stellen und Amtsträger*innen. Aber haben sie sich dabei strafrechtlich der Volksverhetzung schuldig gemacht?



Zumindest der Anfangsverdacht dazu wurde jetzt bejaht. Das erfuhr queer.de von einem Sprecher der Berliner Polizei. Hintergrund ist eine Anzeige des Queerbeauftragten der Hauptstadt, Alfonso Pantisano.

Anzeige durch Facebookpost bekannt gemacht

Am Wochenende hatte Pantisano, erst kürzlich zur Ansprechperson Queeres Berlin ernannt, Anzeigen wegen Volksverhetzung gestellt. Diese richteten sich unter anderem gegen Julian Reichelt sowie gegen Judith Sevinç Basad. Danach machte er dies auf seinem Facebook-Profil öffentlich.



Reichelt hatte auf Twitter die Berliner Polizei kritisiert, weil vor dem Polizeipräsidium eine Regenbogenfahne gehisst worden war. In seinem Kommentar bezeichnete er die Flagge als Symbol einer "politischen Bewegung", sprach von einer "totalitären Ideologie" und rückte die Fahne implizit in die Nähe der Hakenkreuzfahne. Der Journalist hatte bereits wiederholt gegen die queere Community polemisiert. Das Landgericht Frankfurt verurteilte sein Unternehmen im März, weil in dessen Blog eine trans Frau misgendert wurde (queer.de berichtete).



Bei Basad bezieht sich Pantisanos Anzeige auf ihren 90-minütigen Film "Trans ist Trend", der vor einer Woche von "Nius" unter anderem bei Youtube veröffentlicht wurde (queer.de berichtete). Darin würden "unzählige volksverhetzende Falsch- und Desinformationen gegen die queere Community, vor allem gegen trans* Männern und trans* Frauen, verbreitet", so Pantisano. Die Anzeigen richten sich zudem auch gegen die presserechtlich Verantwortlichen des Nachrichtenportals "Nius" beziehungsweise gegen hinter "Nius" stehende Firmen.



Ob die Anzeigen dabei überhaupt Aussicht auf Erfolg haben könnten, darüber war in queeren Kreisen zuletzt spekuliert und auch gestritten worden. Nicht wenige sahen keine Hoffnung in dem Unterfangen, der queerfeindlichen Stimmungsmache mit dem Volksverhetzungsparagraphen einen Riegel vorschieben zu können. Sie fürchteten zudem, dass sich Pantisanos Vorgehen am Ende als Eigentor erweisen könnte.

Polizei ermittelt wegen Tweet und "Trans ist Trend"-Doku

Doch wie queer.de an Mittwoch von der Berliner Polizei erfuhr, haben die Anzeigen jetzt eine erste Hürde genommen. Pantisano war wohl auch nicht der einzige, der die Behörden auf dem offiziellen Wege auf die Äußerungen von Reichelt sowie auf den transfeindlichen Propagandafilm aufmerksam gemacht hat.



In beiden Fällen bestätigte Polizeisprecher Martin Stralau Ermittlungen. Man habe einen Anfangsverdacht auf eine Straftat gesehen. Die Beamt*innen wollten die Sache zur weiteren rechtlichen Bewertung demnach zügig an die Staatsanwaltschaft weitergeben.



Sieht eine Strafverfolgungsbehörde einen Anfangsverdacht, ist sie zur Aufnahme von Ermittlungen verpflichtet. Der Anfangsverdacht gilt dabei als gegeben, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat vorliegen. Sieht eine Strafverfolgungsbehörde nach Eingang einer Anzeige keinen Anfangsverdacht, kommt es auch nicht zur offiziellen Aufnahme von Ermittlungen.



Am Dienstag war zudem bekannt geworden, dass sich die Berliner CDU vom Vorgehen Pantisanos distanziert. Die Partei regiert zusammen mit der SPD in einer Großen Koalition die Hauptstadt. Die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung, bei der Pantisanos Amt angesiedelt ist, soll dem Queerbeauftragten den Rücken gestärkt haben. Demnach habe er in Auftrag des Senats und in Absprache gehandelt. Das sehen jedoch nicht nur Teile der CDU-Fraktion so. Die Senatskanzlei teilte queer.de am Mittwoch mit, man habe Pantisanos Vorgehen "zur Kenntnis genommen" (queer.de berichtete).



Der Schlagabtausch um Regenbogenfahnen vor öffentlichen Gebäuden, Trans-Rechte und queerfeindliche Hetze spitzt sich zu, während in dieser Woche die letzten Vorbereitungen für den großen Berliner Christopher Street Day laufen. Am Samstag findet der CSD ab 12 Uhr statt, los geht es an der Leipziger Straße. Eröffnen soll die Demonstration der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (queer.de berichtete).