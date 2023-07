Einer der "wilden 13": CDU-Politiker Matthias Zimmer ist tot

Gerd Seidel / wikipedia) Matthias Zimmer war von 2009 bis 2021 im Bundestag vertreten und hat sich in dieser Zeit gegen die CDU-Mehrheitsmeinung beim Thema Ehe für alle gestellt (Bild:

Heute, 11:25h 2 Min.

Die CDU hat einen ihrer Vordenker verloren: Der hessische Politiker Matthias Zimmer, der von 2009 bis 2021 seinen Frankfurter Wahlkreis im Bundestag vertrat, ist nach Parteiangaben in der Nacht zum Mittwoch nach langer schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren gestorben.



Zimmer gehörte zu den profiliertesten Sozialpolitikern der CDU und war etwa in der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) aktiv. Auch in anderen Fragen folgte er nicht immer der Mehrheitsmeinung seiner Partei. So sprach sich der Politikwissenschaftler und gläubige Katholik dafür aus, die CDU zu modernisieren, damit sie auch in Städten weiter wählbar bleibt.



Im August 2013 gehörte er etwa zu den Wilden 13, also jenen CDU-Abgeordneten, die eine Gleichbehandlung von verschieden- und gleichgeschlechtlichen Paaren anmahnten (queer.de berichtete). Wenige Wochen zuvor hatte er bereits im queer.de-Interview erklärt, dass Gleichbehandlung von Menschen, die Verantwortung füreinander übernähmen, eigentlich ein konservatives Anliegen sei.



Der damalige Bundestagsabgeordnete sagte, er habe bei der Frage von gleichgeschlechtlichen Paaren erst kürzlich seine Meinung geändert: "Im August 2011 habe ich zu diesem Thema eine Anfrage auf Abgeordnetenwatch erhalten. Ich bin in mich gegangen und meine Position hat mich bei näheren Nachdenken nicht zufrieden gestellt. Ich kam zu dem Schluss, dass ich meine ablehnende Haltung nicht aufrecht erhalten konnte, weil sich auch gleichgeschlechtliche Lebenspartner wie Eheleute lieben, füreinander einstehen, füreinander Verantwortung übernehmen."

Zimmer erhielt Ehrenpreis der LSU

Für sein Engagement wurde er 2013 mit seinen Mitstreiter*innen der "Wilden 13" mit dem Ehrenpreis der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) ausgezeichnet (queer.de berichtete).



2017 gehörte er schließlich zu jenem Viertel der Unionsabgeordneten, die im Bundestag für die Öffnung der Ehe stimmte. Er war damals nur einer von zwei männlichen CDU-Abgeordneten aus Hessen, die für die Gleichstellung votierten.



2021 verlor Zimmer seinen Wahlkreis in einer CDU-internen Abstimmung, offenbar als Strafe für seine oft liberaleren Positionen – den Wahlkreis hatte er 2009, 2013 und 2017 für die CDU gewonnen; 2021, ohne das Zugpferd Zimmer, siegte dann der SPD-Kandidat.



"Wir trauern um Matthias Zimmer", erklärte die LSU am Mittwoch auf Facebook. "Wir verlieren einen Freund und Wegbegleiter. Mit unseren Gedanken sind wir bei seiner Familie und Freunden." (dk)