Von

Heute, 04:26h - 2 Min.

Der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière kann die aktuell hohen Umfragewerte für die AfD insbesondere im Osten Deutschlands nicht verstehen – und sorgt gleichzeitig dafür, dass sie möglicherweise noch weiter ansteigen.



Der intellektuelle Geist der AfD sei "rechtsextrem und westdeutsch", sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". So weit, so richtig. Doch dann äußerte sich de Maizière über einen "Widerspruch", der ihn "traurig und wütend" mache.

Pauschalurteil über "ostdeutsche Landbevölkerung"

Mit Blick auf AfD-Parteichefin Alice Weidel sagte der frühere Bundesinnenminister wörtlich: "Und dass also eine ostdeutsche Landbevölkerung, die eher illiberal ist, was Homosexualität und so weiter angeht, eine Frau toll findet, die lesbisch ist, in der Schweiz wohnt und sich ganz anders verhält, als sie auftritt. Dass sie sozusagen das irgendwie gut finden, ist mir wirklich ein Rätsel und das macht mich richtig wütend."



Es ist richtig, auf den Widerspruch zwischen der extrem queerfeindlichen Programmatik der sogenannten Alternative für Deutschland und Weidels eigener Lebensweise aufmerksam zu machen. Hilfreich im Kampf gegen die Rechtsaußenpartei sind aber ganz bestimmt nicht Pauschalurteile über die "ostdeutsche Landbevölkerung".

Spalten auf Kosten von LGBTI

Bei seinem Verweis auf Alice Weidels Homosexualität geht es Thomas de Maizière auch nicht um mehr Akzeptanz gegenüber queeren Menschen. Im Gegenteil: Ganz bewusst will der CDU-Politiker mit Ressentiments spalten und erhofft sich dadurch einen politischen Vorteil auf Kosten von Lesben und Schwulen.



Als Bundesinnenminister war de Maizière übrigens ein Politiker ganz nach dem Geschmack der AfD: Jahrelang blockierte er die Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften, er ließ Regenbogenfahnen an Ministerien verbieten und stimmte 2017 im Bundestag gegen die Ehe für alle, die er als angeblich verfassungswidrig bekämpfte.