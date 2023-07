LSVD: Georgien ist nicht "sicher"

Queerfeindliche Kräfte verbrennen Regenbogenfahnen während des CSDs in Tiflis (Bild: Tbilisi Pride

Heute, 11:37h 3 Min.

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland hat am Freitag an die Bundesregierung appelliert, Georgien nicht den Status eines "sicheren Herkunftsstaats" zu verleihen. Grund sei, dass queere Menschen dort unzureichend vor Gewalt geschützt werden – durch die Verleihung des Prädikats würde es flüchtenden LGBTI schwerer gemacht, in Deutschland Asyl zu erhalten.



Erst im April hatte Belgien Georgien von seiner Liste "sicherer Herkunftsstaaten" gestrichen. Als Grund angeführt wurde "insbesondere Gewalt, die mit Geschlechts- und/oder sexueller Orientierung verbunden ist".



LSVD-Sprecher Patrick Dörr verwies dabei auf Ausschreitungen gegen den CSD Tiflis vor zwei Wochen, wie es sie auch in Vorjahren bei LGBTI-Veranstaltungen gegeben hatte (queer.de berichtete). "Die georgische Regierung und die Polizei haben die Gewalt und die Behinderung des CSD in Tiflis nicht verhindert. Es hat sich somit gezeigt, dass der Staat nicht in der Lage oder willens ist, Schutz vor der Verfolgung zu bieten. Das zeigt: Georgien ist nicht sicher", so Dörr. "Das Streichen von Georgien von der Liste der sicheren Herkunftsstaaten durch Belgien ist die logische Reaktion auf die Zuspitzung der menschenrechtlichen Lage insbesondere für LSBTIQ."

Auch Ghana und Senegal von "sicherer" Liste streichen

Vor diesem Hintergrund wäre es "absurd und ein Armutszeichen für die deutsche Asyl- und Außenpolitik", sollte die Bundesregierung Georgien das Prädikat "sicher" verleihen. "Konsequenter wäre es, die proklamierte feministische Außenpolitik ernst zu nehmen, sich an die Seite der Community in Georgien zu stellen und sich international für diese einzusetzen", so Dörr. In diesem Zuge müsste Deutschland "auch endlich dem französischen Beispiel folgen" und die beiden Verfolgerstaaten Ghana und Senegal von der Liste angeblich "sicherer Herkunftsstaaten" streichen. Beide afrikanischen Staaten sind seit 1993 auf der Liste vertreten – obwohl Homosexuellen dort wegen ihrer sexuellen Orientierung mehrjährige Haftstrafen drohen.



Dörr verwies auch darauf, dass das Bundesverfassungsgericht bereits 1996 als Bedingung für eine Einstufung als "sicheres Herkunftsland" festgelegt habe, dass in ihm "Sicherheit vor politischer Verfolgung landesweit und für alle Personen- und Bevölkerungsgruppen bestehen" muss. "Nicht nur werden sowohl Teile Georgiens als auch Moldaus faktisch von Russland kontrolliert, sondern auch in den von der jeweiligen Regierung kontrollierten Gebieten sind LSBTIQ* der massiven nichtstaatlicher Verfolgung weitgehend schutzlos ausgeliefert", so Dörr.

Nancy Faesers Innenministerium will Georgien für "sicher" erklären

Die Bundesinnenministerium plant laut "Spiegel", Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten zu ernennen, weil die Quote der anerkannten Fälle aus diesen Ländern sehr gering sei. LGBTI-Aktivist*innen warnen davor, dass dann möglicherweise viele Opfer queerer Verfolgung in diese Staaten zurückgeschickt werden könnten. Grund sei auch, dass viele Schutzsuchende zu viel Angst und Scham hätten, "um über ihre Sexualität direkt nach Ankunft zu sprechen, andere wissen überhaupt nicht, dass die erlebte Verfolgung ein Asylgrund sein kann", so Dörr.



Die Unionsfraktion übte zuletzt Druck auf die Bundesregierung aus, auch Algerien, Marokko und Tunesien das Prädikat "sicher" zu verleihen (queer.de berichtete). Alle drei Länder sehen auf Homosexualität mehrjährige Haftstrafen vor und haben entsprechende Urteile auch in den letzten Jahren vollstreckt. (dk)