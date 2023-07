Wegner: Senat für Erweiterung von Grundgesetz-Artikel 3

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU, rechts) am vergangenen Wochenende mit einem Fan auf dem lesbisch-schwulen Stadtfest (Bild: IMAGO / Future Image)

Heute, 10:48h - 2 Min.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spricht sich für eine Ergänzung des Artikels 3 im Grundgesetz um den Aspekt sexuelle Identität aus. Das geht aus dem Text seiner Rede zum Christopher Street Day (CSD) am Samstag in Berlin hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin heißt es, der Senat setze sich auf Bundesebene für die Erweiterung der Gleichheitsrechte im Grundgesetz um die sexuelle Identität ein. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" (Samstag) darüber berichtet.



Laut dem Grundgesetzartikel darf niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.

Regierung auf Stimmen der Opposition angewiesen

Die Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag im November 2021 angekündigt, den Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes "um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität" zu ergänzen (queer.de berichtete). Dies wird bereits seit Jahren von LGBTI-Aktivist*innen gefordert. "Sexuelle Identität" wird zwar bereits im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aus dem Jahr 2006 erwähnt. Eine Grundgesetzänderung würde aber nach Ansicht von Aktivist*innen dazu beitragen, dass diese Entwicklung unumkehrbar werde – gerade mit Blick auf eine erstarkende AfD, die queeren Menschen Rechte wieder entziehen könnte. Zudem führe es zu einer nicht hinnehmbaren Diskriminierungshierarchie, wenn im AGG andere Merkmale genannt würden wie im Grundgesetz.

Für eine Grundgesetzänderung ist die Ampel auf die Unterstützung der Union angewiesen. Sowohl in Bundestag als auch in Bundesrat ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Im Bundestag bedeutet dies, dass – neben der Linken – mindestens 36 Abgeordnete von CDU und CSU die Reform unterstützen müssten. Im Bundesrat müssen mindestens drei Länder, in denen die Union an der Landesregierung beteiligt ist, ebenfalls mit "Ja" stimmen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte bereits letztes Jahr im Wahlkampf und später in seiner Regierungserklärung angekündigt, dass er eine entsprechende Grundgesetzänderung unterstützen werde (queer.de berichtete).



Zum CSD in Berlin werden ab Samstagmittag rund eine halbe Million Menschen erwartet. Das Motto lautet in diesem Jahr "Be their voice – and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!" Neben Kai Wegner wird auch Bundestags­präsidentin Bärbel Bas (SPD) bei Eröffnung dabei sein (queer.de berichtete). (cw/dpa)