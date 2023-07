Kanzler zum CSD: "Vielfalt ist unsere Stärke"

Heute, 13:28h 3 Min.

In Berlin sind am Sonntag mehrere hunderttausend Menschen zum Christopher Street Day zusammengekommen. Der bunte Zug mit rund 70 Themenwagen zieht durch die Innenstadt bis zur Festmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wünschte den Teilnehmer*innen im Kurzbotschaftendienst Twitter eine fröhliche Feier. "Vielfalt ist unsere Stärke", schrieb er.



Am Vormittag hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) vor dem Bundeskanzleramt die Regenbogenflagge aufgezogen. Auch auf dem Reichstagsgebäude, dem Sitz des Bundestags, wehte sie. Die Flagge sei auch "Auftrag, dass politisch noch einiges für mehr Gleichberechtigung und Anti-Diskriminierung zu tun ist", schrieb Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) auf Twitter – und fügte hinzu: "Liebe ist für alle da!"



Heute ist #CSDBerlin. Auch auf dem Reichstag weht die Regenbogenfahne. Ein Symbol der Solidarität und Auftrag, dass politisch noch einiges für mehr Gleichberechtigung und Anti-Diskriminierung zu tun ist. Liebe ist für alle da! Happy Pride! pic.twitter.com/GQja7v41yy Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) July 22, 2023 Twitter / GoeringEckardt

|

Die Veranstalter*innen rechneten mit etwa 500.000 Teilnehmer*innen bei der Kundgebung – deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als rund 350.000 Menschen beim CSD in Berlin mitmachten. Die Kundgebung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Be their voice and ours – für mehr Empathie und Solidarität". Sie wird zum 45. Mal in der Stadt abgehalten.



Die Veranstalter*innen wollen den CSD ausdrücklich als politische Kundgebung verstanden wissen. "Unser Forderungskatalog wird seinen Weg finden, die Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft kommt nicht daran vorbei – wir sind hier nicht zum Spaß", erklärte Patrick Ehrhardt, Vorstandsmitglied im Berliner CSD e.V.

Buhrufe für Kai Wegner

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat bei der Eröffnung des CSD eine Erweiterung des Artikels 3 im Grundgesetz in Aussicht gestellt (queer.de berichtete). "Meine feste Zusage für diesen Berliner Senat ist: Wir wollen den Artikel 3 des Grundgesetzes ändern. Da muss die sexuelle Identität mit rein. Das ist mein Versprechen", sagte Wegner am Samstag. "Wir werden das gemeinsam mit euch auch hinbekommen."



Wegner warnte in seiner Eröffnungsrede außerdem vor der zunehmenden Diskriminierung queerer Menschen. "Berlin wird immer ein sicherer Hafen sein für Menschen, die in anderen Ländern angegriffen werden. Wir schützen queere Menschen, die in vielen Ländern bedroht werden", so der CDU-Politiker. "Wir haben eine Entwicklung auf der Welt, in Ghana, in Uganda, in Polen, das ist unerträglich."



Wegner ist der erste Berliner Regierende Bürgermeister der CDU, der einen CSD eröffnet hat. Dafür gab es nicht nur Zustimmung: Mehrfach waren laute Buhrufe zu hören, zum Teil auch "Wegner muss weg"-Forderungen.

Bundestagspräsidentin warnt vor wachsender Diskriminierung

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat dazu aufgerufen, gemeinsam gegen Diskriminierung aufzustehen. "Wir müssen ein deutliches Zeichen setzen für eine freie, vielfältige, diverse Gesellschaft. Wir haben viel erreicht, aber wir haben noch viel zu tun", sagte Bas, die den CSD am Samstagmittag gemeinsam mit Wegner eröffnete. Auch in Deutschland nehme die Diskriminierung zu, sagte sie. "Und dagegen müssen wir uns alle wehren und auch gemeinsam dagegen aufstehen und Haltung zeigen."



Zum Berliner CSD sagte die Bundestagspräsidentin: "Es ist ein Grund zu feiern, dass wir da sind, dass wir vielfältig sind. Aber es ist auch eine Demonstration für queere Rechte, für alle Menschen, dass sie so in diesem Land leben können, wie sie wollen." Das sei nicht selbstverständlich. "Das sehen wir in anderen Ländern, wo Menschen eingesperrt werden, gefoltert werden, sogar getötet." (cw/AFP/dpa)