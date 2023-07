Von

Heute, 13:04h 2 Min.

Anfang Juli besuchte ich die queere Job- und Karrieremesse "Sticks & Stones" in Berlin. Es handelt sich um ein großes Event, wo in erster Linie LGBTI-Berufseinsteiger*innen sowie aufstrebende Talente in angenehmer Atmosphäre auf potentielle Arbeitgeber*innen treffen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Vernetzung sowie die berufliche Orientierung, und natürlich kann man auch Aktuelles über die Arbeitswelt erfahren.



Die "Sticks & Stones" gibt es schon seit dem Jahr 2009. Der zunehmende Mangel an Fachkräften spielen der Veranstaltung sicherlich in die Karten. Immer mehr Unternehmen entdecken die queere Community als sehr interessante Möglichkeit, an qualifizierte und motivierte neue Mitarbeiter*innen zu kommen.



"Arbeite, wo man dich feiert, nicht, wo man dich toleriert", ist das Credo von Stuart Bruce Cameron, dem Gründer der "Sticks & Stones". Im Interview mit ihm wollte ich auch wissen, wie ehrlich die Rekrutierungen der Unternehmen und vor allem deren Auftritte mit großen Pride-Trucks beim CSD einzustufen sind.



Auf der Messe gab es nicht nur Infostände, sondern auch zahlreiche Bühnen mit vielen Programmpunkten. Fachkundige Sprecher*innen informierten über Themen wie KI, Networking, Diversity oder Work-Life-Balance. Eine wirklich hochinformative Veranstaltung!



Die "Sticks & Stones" findet leider nur einmal im Jahr statt. Allerdings lädt Stuart mit seinem Team regelmäßig zu Afterwork-Events in verschiedenen deutschen Städten ein. Am besten schauen Interessierte auf der Webseite vorbei oder direkt im Event-Kalender.