CDU-Vize gegen Ergänzung von Artikel 3 des Grundgesetzes

In der Union gibt es Skepsis, den Diskriminierungsschutz in Artikel 3 des Grundgesetzes um das Merkmal der sexuellen Identität zu erweitern. Eine entsprechende Ergänzung hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Samstag bei der Eröffnung der CSD-Demonstration in der Hauptstadt gefordert (queer.de berichtete).



"Null Toleranz für Diskriminierung: Für alle Menschen muss immer, überall und ausnahmslos der volle Schutz unseres Rechtsstaats bestehen – unabhängig von der sexuellen Identität und selbstverständlich auch für queere Menschen", sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Andreas Jung dem "Tagesspiegel am Sonntag". Der Artikel 3 des Grundgesetzes garantiere dies aber schon heute mit Gleichheitssatz und Diskriminierungsverbot, meinte der 48-jährige Bundestagsabgeordnete.



"Das ist unser Fundament der Debatte zu einer Erweiterung des Grundgesetzes über die bestehende Fassung des Verbots einer Diskriminierung wegen des 'Geschlechts' hinaus. Sie muss sensibel geführt werden – mit sorgfältiger Abwägung aller Gründe dafür und dagegen", sagte Jung.

Jung: Ehe für alle soll ins CDU-Grundsatzprogramm

Ein "Trostpflaster" für die LGBTI-Community hatte der CDU-Politiker immerhin im Angebot: Seine Partei solle sich im neuen Grundsatzprogramm "klar zur Ehe gleichgeschlechtlicher Paare in der heutigen Fassung des Bürgerlichen Gesetzbuches bekennen", forderte Andreas Jung im Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag".



Im Jahr 2017 habe er dafür noch mit einer Minderheit der Unionsabgeordneten gestimmt. "Jetzt sollten wir diesen Schritt insgesamt als Partei machen: Wenn zwei Menschen füreinander dauerhaft Verantwortung übernehmen, verdient das die volle Anerkennung des Staates."

Wegner zu Artikel 3: "Das ist mein Versprechen"

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte bei der Eröffnung des Christopher Street Days in Berlin eine Erweiterung des Artikels 3 im Grundgesetz in Aussicht gestellt. "Meine feste Zusage für diesen Berliner Senat ist: Wir wollen den Artikel 3 des Grundgesetzes ändern. Da muss die sexuelle Identität mit rein. Das ist mein Versprechen", sagte Wegner am Samstag. "Wir werden das gemeinsam mit euch auch hinbekommen."



Niemand darf wegen der sexuellen Identität diskriminiert werden. Der Berliner Senat wird sich dafür stark machen, dass Art. 3 GG entsprechend angepasst wird. Das ist mein Versprechen. Es ist Zeit. Kai Wegner (@kaiwegner) July 22, 2023 Twitter / kaiwegner

Ampel-Koalition braucht Stimmen aus der Union



Die Ampelkoalition hatte in ihrem Koalitionsvertrag im November 2021 angekündigt, den Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes "um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität" zu ergänzen (queer.de berichtete). Dies wird bereits seit Jahren von LGBTI-Aktivist*innen gefordert. "Sexuelle Identität" wird zwar bereits im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aus dem Jahr 2006 erwähnt. Eine Grundgesetzänderung würde aber nach Ansicht von Aktivist*innen dazu beitragen, dass diese Entwicklung unumkehrbar werde – gerade mit Blick auf eine erstarkende AfD, die queeren Menschen Rechte wieder entziehen könnte. Zudem führe es zu einer nicht hinnehmbaren Diskriminierungshierarchie, wenn im AGG andere Merkmale genannt würden wie im Grundgesetz.



Für eine Grundgesetzänderung ist die Ampel auf die Unterstützung der Union angewiesen. Sowohl in Bundestag als auch in Bundesrat ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Im Bundestag bedeutet dies, dass – neben der Linken – mindestens 36 Abgeordnete von CDU und CSU die Reform unterstützen müssten. Im Bundesrat müssen mindestens drei Länder, in denen die Union an der Landesregierung beteiligt ist, ebenfalls mit "Ja" stimmen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte bereits letztes Jahr im Wahlkampf und später in seiner Regierungserklärung angekündigt, dass er eine entsprechende Grundgesetzänderung unterstützen werde (queer.de berichtete). (cw)