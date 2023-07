Viktor Orbán warnt vor "LGBTQ-Offensive" der EU

Viktor Orbán regiert sein Land bereits seit 2010 – und höhlte in den letzten Jahren immer mehr die Demokratie aus (Bild: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Heute, 13:00h 2 Min.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat bei einer Rede am Samstag in der rumänischen Kleinstadt Băile Tușnad vor einer "LGBTQ-Offensive" der Europäischen Union gewarnt und die rechtsextreme Verschwörungstheorie vom "Bevölkerungsaustausch" verbreitet: "Die EU lehnt das christliche Erbe ab, tauscht die Bevölkerung mit Hilfe von Migration aus [...] und betreibt eine LGBTQ-Offensive", so zitiert "Euractiv" den Regierungschef.



Der 60-Jährige warnte vor "Föderalisten" wie Deutschland und Frankreich und warf der EU vor, letztes Jahr "offen die Regierung in Ungarn verändern" zu wollen. Er spielt damit auf die Parlamentswahl im vergangenen Jahr an, die seine rechtspopulistische Partei mit queer­feindlichem Wahlkampf gewann (queer.de berichtete). Aus der EU war viel Kritik an der Kampagne gekommen.

Warnung vor Wahlmanipulation in Polen

Orbán behauptete, dass die EU auch versuche, die Wahl in Polen zu beeinflussen. Dort will sich die rechtspopulistische PiS-Partei von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Parteichef Jarosław Kaczyński Ende des Jahres um eine weitere Amtszeit bewerben. Wie in Ungarn zeigt sich auch die polnische Regierung queerfeindlich und schränkte unter anderem die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz ein, was die EU-Kommission wiederholt bemängelte.



Die Orbán-Rede war an Vertreter*innen der ungarischen Minderheit in Siebenbürgen adressiert. Dabei machte sich Orbán auch über das politische System Rumäniens lustig, was zu diplomatischen Verstimmungen führte. Ungarn unterstützt die ethnische Minderheit in Siebenbürgen finanziell. Außerdem gibt es unter Ungarns Rechten den Traum, ein großungarisches Reich herzustellen, das unter anderem Teile der Nachbarländer Slowakei, Ukraine, Polen, Serbien und Österreich enthält. Immer wieder spielt Orbán auf das nostalgisch verklärte Reich an – so erschien er bei einem Fußballspiel der Nationalmannschaft letztes Jahr mit einem Großungarn-Schal.



| Direktlink | Proteste gegen den Orbán-Auftritt

Als Grund für die scharfe Rhetorik vermuten Politikwissenschaftler*innen die angespannte wirtschaftliche Lage in Ungarn. Die Inflationsrate liegt dort mit rund 25 Prozent so hoch wie in keinem anderen EU-Land. Mit seinen identitätspolitischen Ausflügen versuche Orbán, von ökonomischen Problemen abuzlenken. (dk)