Nicolas Puschmann: Mehr Sex bei "Prince Charming" als bislang bekannt

Nicolas Puschmann in einem PR-Foto für die erste Staffel von "Prince Charming" (Bild: RTL / Arya Shirazi)

Heute, 14:17h 2 Min.

Der erste Prinz hatte mehr Spaß, als bei RTL+ zu sehen war: Nicolas Puschmann aus der mit dem Grimmepreis ausgezeichneten ersten Staffel von "Prince Charming" hat gegenüber der "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) erklärt, dass er bei seinem Abenteuer sexuell äußerst aktiv war. "Was damals nicht gefilmt wurde, waren ja meine ganzen Übernachtungsgäste. Also es blieb nicht nur beim Küssen bei meiner Staffel", so Puschmann über seinen Auftritt im Jahr 2019. "Ich weiß nicht, wie es meine Nachfolger gemacht haben. Ich bin der Meinung, dass ein Auto auch Test gefahren werden muss."



Weiter erklärte der 32-Jährige: "Ich finde, wenn ich da am Ende wirklich jemanden stehen habe, mit dem ich meine, eine Zukunft zu haben, dann muss man das ja auch einmal durchgespielt haben. Das wurde aber nicht gezeigt und darüber bin ich auch sehr froh."



Puschmann hatte sich aus den 20 Kandidaten der ersten Staffel am Ende für den Podcaster Lars Tönsfeuerborn entschieden. Die beiden trennten sich im Jahr 2021 (queer.de berichtete). Zu den Kandidaten der Staffel gehörten unter anderem Aaron Königs, Manuel Flickinger und Sam Dylan, die inzwischen prominente Realitydarsteller geworden sind.

Puschmann ist anonym in Datingportalen unterwegs

Aktuell ist Puschmann Single – und erklärte, dass er auch in Datingseiten unterwegs sei. "Ich bin nie auf der Suche. Aber ich bin offen für Neues. Und natürlich bin ich auch auf der einen oder anderen Dating-App", sagte er. Allerdings bleibe er dort anonym. "Das Problem gerade bei Schwulen-Dating-Apps ist, dass die Leute einen direkt erkennen." Erkannt zu werden sei für ihn abtörnend. Der Weg zum Mann fürs Leben sei zudem lang: "Man muss natürlich auch viele Frösche küssen, um 'Mister Right' zu finden."



Bereits vor der Ausstrahlung seiner Staffel hatte Puschmann angekündigt, dass er nie vor der Kamera Sex haben würde (queer.de berichtete). Im gerade im Streamingportal RTL+ laufenden Ableger "Charming Boys" gibt es hingegen einiges zu sehen – sexuelle Aktivitäten ereignen sich in der "Charming Suite" allerdings unter der Bettdecke, so dass eine Altersfreigabe ab 16 Jahren möglich war. Bislang sind bei RTL+ sechs der zehn Folgen veröffentlicht worden, jeden Donnerstag gibt es eine weitere Episode. (cw)