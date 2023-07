Gloria Gray will Landrätin werden

Gloria Gray will die erste trans Landrätin Deutschlands werden (Bild: Gloria Gray / facebook

Die parteilose Künstlerin Gloria Gray ist vergangene Woche von der FDP zur Landratskandidatin im niederbayerischen Landkreis Regen nominiert worden. Die Landratswahl findet am 8. Oktober parallel zur bayerischen Landtagswahl statt. Die bisherige Landrätin Rita Röhrl (SPD) tritt nicht mehr an.



Die 57-jährige Gray war bereits 2020 zur ersten trans Kreisrätin gewählt worden (queer.de berichtete). Vergangenes Jahr bewarb sie sich um den Bürgermeister-Posten im Luftkurort Zwiesel, scheiterte in der Stichwahl aber knapp am SPD-Kandidaten Karl-Heinz Eppinger (queer.de berichtete). Sollte sie gewinnen, wäre sie die erste offen trans Landrätin in Deutschland.

"Ich trete mit dem Anspruch an, Landrätin zu werden"

"Ich rechne mir auf jeden Fall Chancen aus und würde gern im ersten Wahlgang über 20 Prozent holen", so Gray nun gegenüber der AZ. "Ich trete natürlich mit dem Anspruch an, Landrätin in Regen zu werden." Ihre Trans-Identität wolle sie im Wahlkampf nicht zum Thema machen. "Es ist selbstverständlich und ich werde dazu auch gar nichts mehr sagen. Spreche ich darüber, dann würde ich es ja zum Thema machen. Da sind wir doch schon weiter. Es ist vorgestrig. Wenn die AfD auf dem alten Gaul herumreiten will, dann soll sie das tun", sagte Gray.



Ebenfalls um den Landratsposten beworben haben sich auch Ronny Raith (CSU), Markus Koller (Grüne) und Johann Müller (AfD). SPD und Freie Wähler haben bislang keinen Kandidaten oder keine Kandidatin aufgestellt. Gray erklärte, sie rechne damit, dass diese Parteien niemanden mehr nominieren werden. Sie zeigte sich optimistisch, dass sie als einzige Frau, dazu noch als Parteilose, eine gute Kandidatin darstelle. Als Landrätin wolle sie sich dafür einsetzen, die Landesgartenschau in den knapp 80.000 Einwohner*innen zählenden Landkreis zu holen oder eine moderne Mehrfach-Veranstaltungshalle zu bauen.



Der Landkreis Regen hatte bereits 2011 Geschichte geschrieben, als mit Michael Adam ein schwuler Sozialdemokrat zum Landrat gewählt wurde (queer.de berichtete). Er trat 2017 nicht mehr zur Wahl an (queer.de berichtete). (dk)