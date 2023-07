Seit Jahren schürt Putins Regime Queerfeindlichkeit im In- und Ausland

Heute, 18:51h - 2 Min.

Trotz Kritik aus dem In- und Ausland hat der russische Präsident Wladimir Putin am Montag ein Gesetz unterzeichnet, das unter anderem geschlechtsangleichende Operationen und die Gabe entsprechender Medikamente und Hormone verbietet. Mit der Veröffentlichung auf einer Regierungswebseite ist es am Abend bereits mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten.



Die Duma hatte den Entwurf zur Änderung bestehender Gesetze aus den Bereichen Gesundheit und Personenstand am 14. Juni einstimmig verabschiedet (queer.de berichtete). Er war Ende Mai als fraktionsübergreifender Antrag in das Parlament eingebracht worden (queer.de berichtete) und sieht Ausnahmen bei medizinischen Behandlungen lediglich "im Zusammenhang mit angeborenen Anomalien bei Kindern" vor. Auch Änderungen des rechtlichen Geschlechtseintrags sind künftig nicht mehr möglich, im Ausland vorgenommene medizinische oder rechtliche Transitionen werden nicht anerkannt.



Nach der ersten Lesung waren noch mehrere Zusatzanträge beschlossen worden, die das Gesetz noch verschärfen. So ist Personen, die transitionierten, die Adoption von Kindern oder Annahme von Pflegekindern verboten. Auch kann der "Wechsel" des rechtlichen Geschlechts nach widersprüchlichen Medienberichten entweder zur Annullierung einer Ehe führen oder als Scheidungsgrund dienen.

Repression ohne Ende

Die Abgeordneten hatten unter anderem argumentiert, es gebe derzeit in Russland eine regelrechte "Geschlechtsumwandlungs-Industrie", zu der "unehrliche Ärzte, Psychologen, ein Netzwerk von LGBT-Organisationen und Aktivisten" gehörten. Diese übten "ihre zerstörerische Tätigkeit gegen Heranwachsende und Jugendliche aus". Letztlich gehe es bei dem Gesetzentwurf aber auch darum, "dem Eindringen familienfeindlicher westlicher Ideologie" Einhalt zu gebieten.



Das transfeindliche Gesetz ist nur die jüngste mehrerer queerfeindlicher Initiativen: Im Sommer 2020 wurde das bestehende Verbot der Ehe für alle in der Verfassung verankert (queer.de berichtete). Im Dezember vergangenen Jahres hatte Putin zudem eine Gesetzesverschärfung des seit 2013 geltenden Verbots der "Förderung nicht-traditioneller sexueller Beziehungen" gegenüber Minderjährigen unterzeichnet. Die jetzt geltende Regelung ist eine erweiterte Version, die dieses Verbot auf Erwachsene ausweitet. Auch Informationen, die "zum Wunsch einer Geschlechtsänderung" führen, sind nun untersagt (queer.de berichtete).



Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Präsident Putin und seine Regierung die Rhetorik gegen LGBTI und das Vorgehen gegen ihre Organisationen und Aktivist*innen etwa nach einem Gesetz gegen "internationale Agenten" noch verschärft. Einige Organisationen wie das Beratungsangebot Wychod / Coming out arbeiten inzwischen aus dem Ausland (queer.de berichtete). (cw)