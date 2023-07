Heute, 10:59h - 3 Min.

Im Vorfeld ihres WM-Einsatzes am Montag gegen Marokko zeigte Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang Verständnis dafür, dass es bei den Fußballprofis in der Bundesliga der Männer noch kein Coming-out gegeben hat.



Das sagte die Stürmerin der "Bild"-Zeitung in einem Interview. Es brauche trotzdem aber jetzt einen ersten Schritt.

"Riesenrespekt" vor Coming-out bei Männern

Sie könne zwar verstehen, sagte Freigang, dass man als Herrenfußballer einen "Riesenrespekt" vor dem Coming-out habe. Ein erster Schritt bei den Bundesligakollegen aber werde aufzeigen, wie groß das Verständnis sei.



Ob das aber bald geschehe? "Schwierig zu sagen", so Freigang. Im Männerfußball würden "noch mal ganz andere Dinge im Raum stehen" spekuliert die Spielerin von Eintracht Frankfurt. "Vielleicht ist die Kabinen-Atmosphäre eine andere. Oder es steht mehr auf dem Spiel."



Bei den Frauen aber lebe man die Kultur der Akzeptanz. Man würde sich freuen, jeden aufzufangen und zu unterstützen, der sich öffnet. Freigang hoffe jedenfalls, dass sie ein männliches Bundesliga-Coming-Out während ihrer laufenden Pofi-Karriere noch erleben werde.

Froh um ausgebliebene Armbinden-Diskussion

Dass sich die Diskussion um eine Regenbogen-Kapitäninnenbinde bei der Frauen-WM nicht wiederholte, begrüßte Freigang im Interview. Es sei gut, dass sich im Vorfeld zur Findung einer Lösung zusammengesetzt worden sei, sagte sie. Die FIFA hatte eine Regenbogenbinde auch bei der Frauen-WM untersagt und stattdessen eine Reihe von Standard-Armbinden ins Feld geschickt, die wenig kontroverse politische Botschaften enthalten. Daraus hatten sich die deutschen Fußballerinnen die Binde zur Beendigung der Gewalt an Frauen ausgesucht (queer.de berichtete).



"Ich glaube, viele der Werte, für die die Regenbogenfahne steht und für die wir stehen, sind jetzt vertreten in den Lösungen, die von der FIFA vorgeschlagen wurden" meinte dazu Freigang in "Bild". Leider sei gleichgeschlechtliche Liebe immer noch nicht selbstverständlich. Die Problematik der Intoleranz bestehe "nach wie vor".



Am Montag gegen Marokko stand Freigang erst ab der 83. Minute auf dem Rasen. In der 90. Minute gelang ihr die Vorlage für das finale 6:0. Vor zwei Jahren verlängerte Freigang ihren Vertrag bei den Frankfurterinnen vorzeitig bis 2025. In der Corona-Saison 20/21 landete sie auf dem zweiten Treppchen des Wettstreits um die deutsche Torschützenkönigin.



Die deutsche Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte bereits im März gesagt, dass ihr Team trotz des Regenbogenverbots für Vielfalt einstehen werde: "Wir tragen den Regenbogen sowieso immer im Herzen und mit uns", so die 55-Jährige (queer.de berichtete).



Im Vorfeld der WM sprachen mehrere Spielerinnen über Akzeptanz im DFB-Team: Lena Oberdorf und Lea Schüller betonten etwa, dass eine queere Identität im Frauenteam – anders als im Männerteam – völlig unproblematisch sei. Svenja Huth, die mit ihrer Frau ein Kind erwartet, kritisierte die Diskriminierung von lesbischen Müttern in Deutschland (queer.de berichtete). (jk)