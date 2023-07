Heute, 14:45h 3 Min.

Bisexuelle Erwachsene, insbesondere Frauen, leiden unter einem schlechteren körperlichen und psychischen Gesundheitszustand als Erwachsene aller anderen sexuellen Orientierungen. Das zeigt eine in England durchgefürte Studie, an der 835.000 Menschen teilnahmen.



Zwar ist auch die Gesundheit homosexueller Menschen gegenüber der von heterosexuellen statistisch gesehen in einem schlechteren Zustand. Doch das, was Bisexuelle und vor allem bisexuelle Frauen erdulden müssen, reicht darüber hinaus. Das geht aus der am Dienstag in "The Journal of Sex Research" veröffentlichten Arbeit hervor. Alle im Journal gedruckten Studien unterliegen dem "Peer Review"-Verfahren, sind also unabhängig überprüft.

Biphobie von zwei Seiten als Problem

Expert*innen der Brighton and Sussex Medical School sowie der Anglia-Ruskin-Universität in Cambridge glauben, dass die gefundenen Ungleichheiten auf besondere Vorurteile gegenüber Bisexuellen zurückgehen könnten, die sowohl aus der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft als auch aus der queeren Community stammen.



"Minderheitenstress kann bisexuelle Individuen einem erhöhten Risiko psychischer Probleme und negativer Verhaltensweisen aussetzen – und letztlich zu einem größeren Risiko einer schlechteren Gesundheit führen" erklärt die Hauptautorin der Studie, Carrie Llewellyn, dazu. Über die besondere Situation bisexueller queerer Personen sei insgesamt noch wenig bekannt.



Die von der Professorin durchgeführte Studie sei dazu da, diese Lücke ein wenig zu füllen. Das Team nutzte zur Durchführung in den Jahren 2015 und 2016 erhobene Daten von 836.312 Erwachsenen. Darunter befanden sich 23.834 Menschen, die sich als lesbisch, schwul oder bisexuell identifizierten. Nach Cis- und Transgeschlechtlichkeit differenziert sind die Zahlen indes nicht.



In den Daten hatten die erwachsenen Engländer*innen ihre gesundheitliche Lebensqualität, ihre physische und mentale Gesundheit sowie ihr Selbstvertrauen beim Management der eigenen Gesundheit selbst eingeschätzt. Die Daten wurden nach Angaben wie Alter, ethnischer Gruppe und sozioökonomischem Status gewichtet, um keine verzerrten Ergebnisse zu erhalten – schließlich identifizieren sich zum Beispiel deutlich mehr junge als alte Personen als bisexuell (queer.de berichtete). Wie erwartet, schnitten in all diesen Disziplinen die queeren Menschen schlechter ab.

Bi-Frauen vier mal so oft langfristig psychisch belastet

Deutlich mehr als doppelt so häufig berichteten homosexuelle Erwachsene insgesamt von langfristigen mentalen gesundheitlichen Problemen, verglichen mit heterosexuellen. Bei den bisexuellen Männern sehen die Zahlen hier ähnlich aus wie bei den homosexuellen.



Am schlimmsten trifft es indes bisexuelle Frauen: Bei ihnen war die Wahrscheinlichkeit, an einem langfristigen mentalen Problem zu leiden, mehr als vier Mal so hoch. Während 5,5 Prozent der heterosexuellen Frauen solche psychischen Probleme beklagten, waren es bei den bisexuellen Frauen ganze 22,1 Prozent.



Hatten die lesbischen Frauen bei den physischen Problemen gegenüber schwulen Männern ein wenig die Nase vorn, drehte sich dieser Geschlechtereffekt bei den Bisexuellen wieder um. Hier ging es Bi-Männern ein klein wenig besser als schwulen. Auf 100 heterosexuelle Frauen kamen indes 66 lesbische, aber nur 45 bisexuelle Frauen, die nicht über langfristige körperliche Beschwerden klagten.



Im Frühjahr machten Plakate in Schleswig-Holstein und Hamburg auf die besonderen gesundheitlichen Belange von Bisexuellen aufmerksam. "Gesundheit für Menschen, die sich in mehr als ein Geschlecht verlieben können, verdient ein besonderes Augenmerk", erklärte die Initiative Bi+Pride zu der Aktion. (jk)