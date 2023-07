Trans Frau auf barrierefreies Klo verwiesen

Heute, 15:45h 2 Min.

Seit Monaten hat Pforzheim mit den queer­feindlichen Hetzpredigten der Baptistenkirche Zuverlässiges Wort zu kämpfen, über die queer.de in einem eigenen Schwerpunkt berichtet. Aktuell sorgt jedoch ein Vorfall für Ärger, der sich bereits im Juni abgespielt hat – erst jetzt wurde er von verschiedenen überregionalen Medien aufgegriffen.



Der Stammtisch der trans­geschlechtlichen Marie Luisa Quolke tagte nicht wie sonst im Dorf Mühlacker nahe der baden-württembergischen Großstadt, sondern in der Sportsbar "Palm Beach" in Pforzheim selbst. Doch als Quolke dort die Toilette benutzen wollte, wurde ihr der Einlass verwehrt.

TikTok-Video brachte Aufmerksamkeit

In einem TikTok-Video erzählte die 63-Jährige von der negativen Erfahrung. "Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist" begann ihr im Netz veröffentlichter Clip, der ihr bisher viel Unterstützung, aber eben auch Hass eingebracht hat.



Denn nachdem der Stammtisch transgeschlechtlicher Frauen gegessen und getrunken hatte, wollte Quolke wie gewohnt die Damentoilette betreten. Schließlich hatte sie "knapp zwei Liter Wasser getrunken", wie sie dem "Stern" sagte. Doch der Wirt hinderte sie am Betreten. Sie solle "auf die andere Toilette".



Gäste hätten sich beschwert, gab der Wirt zur Begründung an – was Quolke nicht glaubt. Gegenüber der "Bild" verteidigte sich der Besitzer der Lokalität. Man sei nicht transfeindlich, aber: Man sehe Damentoiletten, in offensichtlicher Kenntnis aktueller transfeindlicher Diskurse, "als Schutzort für Frauen". Und: "Da können keine geborenen Männer drauf". Auch verwies er auf die Statur der 63-Jährigen.



Inzwischen hat der Betreiber nachgelegt und dem Boulevard-Magazin ein Schild präsentiert, das er an das barrierefreie WC angebracht hat. Es zeigt ein Piktogramm einer Person, die auf der einen Seite dem männlichen, auf der anderen Seite dem weiblichen Piktogramm entspricht.



"Sagt mal, wo leben wir denn?", fragt Quolke in ihrem kurz nach dem Vorfall aufgenommenen Video erkennbar fassungslos. "Das kann doch nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht!" Inzwischen geht sie auch juristisch gegen das Lokal vor. (jk)