Gestern, 12:22h - 2 Min.

In Bayern heiraten Paare immer später – besonders gleichgeschlechtliche Eheleute sind vergleichsweise alt. Das geht aus am Freitag veröffentlichten Zahlen des Landesamts für Statistik in Fürth hervor.



Im vergangenen Jahr waren demnach Frauen bei der ersten Eheschließung durchschnittlich 32,2 Jahre alt, Männer hatten ihre erste Hochzeit mit 34,7 Jahren (gezählt werden verschieden- und gleichgeschlechtliche Eheschließungen). Damit ist das Durchschnittsalter in den vergangenen 40 Jahren um mehr als acht Jahre angestiegen.



Bei gleichgeschlechtlichen Trauungen waren die Eheleute im Jahr 2022 im Durchschnitt mit 38,4 Jahren bei Frauen und 42,2 Jahren bei Männern mindestens sechs Jahre älter als bei verschiedengeschlechtlichen Paaren – hier lag das Durchschnittsalter bei 32,1 bzw. 34,6 Jahren.

Nachholeffekte als Grund für Unterschied

Hauptgrund für die Altersunterschiede sind offenbar Nachholeffekte. Da gleichgeschlechtliche Paare erst seit 1. Oktober 2017 den Hafen der Ehe einlaufen dürfen, heiraten noch immer ältere Partner*innen, die sich ohne das Eheverbot bereits vor langer Zeit das Ja-Wort gegeben hätten. Besonders groß fielen die Altersunterschiede zwischen gleich- und gemischtgeschlechtlichen Paaren im ersten verfügbaren Berichtsjahr 2018 aus. In jenem Jahr heirateten Männer einander im Durchschnitt mit 47,4 Jahren und waren damit über 13 Jahre älter als Männer, die Frauen geheiratet haben (2018: 34,1 Jahre). Frauen, die miteinander den Bund fürs Leben eingingen, waren im Durchschnitt 43,5 Jahre alt und damit knapp zwölf Jahre älter als Frauen bei gemischtgeschlechtlicher Eheschließung (2018: 31,6 Jahre).



Seit 2018 nähert sich das Heiratsalter von gleich- und gemischtgeschlechtlichen Paaren etwas an, da die gleichgeschlechtlichen Paare bei erster Eheschließung in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt jünger geworden sind. Die Unterschiede bleiben aber deutlich. (pm/dk)