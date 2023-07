Linke und Experte kritisieren Schwarz-Grün für mögliches CSD-Maskenverbot

Gestern, 14:07h 2 Min.

Bei kirchlichen Prozessionen oder Karneval gilt das Vermummungsverbot nicht – beim CSD kann es aber im Einzelfall sehr wohl angewendet werden, stellte kürzlich die schwarz-grüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen in einer schwammigen Antwort auf eine Kleine Anfrage fest (queer.de berichtete). Diese Ungleichbehandlung stößt so manchem sauer auf.



"Ich brauche eine Gefahrenprognose, dass unter dem Schutz der Anonymität die öffentliche Sicherheit und Ordnung in hinreichend gewichtiger Weise verletzt werden soll. Mir fehlt die Fantasie, wie das bei heiterem Tanzen auf dem CSD geschehen soll", erklärte etwa Jura-Professor Klaus F. Gärditz von der Uni Bonn gegenüber "Legal Tribune Online". Ein Maskenverbot beim CSD im Einzelfall bezeichnete er als "abseitig".

Linke vermutet "Generalverdacht" gegen CSD-Teilnehmende

Frank Laubenburg, der Chef der Bundesarbeitsgemeinschaft Die Linke.queer, wirft Innenminister Herbert Reul (CDU) und Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) vor, "einen Generalverdacht gegen maskierte Versammlungsteilnehmer*innen" zu schüren. "Eine Maskierung ist auf jeder Versammlung erlaubt, die Motive für eine Maskierung können vielfältig sein: Jemand möchte nicht von seinem Arbeitgeber erkannt oder von Nazis fotografiert werden, seinen Fetisch oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Community zeigen. Alles erlaubt", so Laubenburg.



Erst vergangenen Monat hatte die Polizei Recklinghausen ein pauschales Vermummungsverbot für den örtlichen CSD ausgesprochen (queer.de berichtete). Nach einer Prüfung entschuldigte sich die Behörde für die Schikane (queer.de berichtete). Reul und Paul halten jedoch daran fest, dass sich unter bestimmten Umständen queere Besucher*innen von CSDs nicht im Gesicht verkleiden dürfen.



Selbst in der grünen Regierungsfraktion gibt es Unmut über diese Regierungsantwort. "Die Einschätzung unserer Landesregierung teile ich in der Sache nicht", betonte etwa der Landtagsabgeordnete Arndt Klocke. (dk)