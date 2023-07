"High School Musical": Ryan ist jetzt offiziell schwul

In den Nullerjahren musste Ryan (Lucas Grabeel) noch ohne Beziehungen auskommen, jetzt hat Disney keine Bedenken mehr (Bild: Disney)

Gestern, 16:19h - 2 Min.

Schwule Fans haben lange auf diese Bestätigung gewartet: Die Figur Ryan (Lucas Grabeel) darf in der vierten Staffel der Disney-Fernsehserie mit dem komplizierten Titel "High School Musical: Das Musical: Die Serie" erstmals seit Beginn des Franchise offen seine sexuelle Orientierung zeigen.



Das Coming-out kommt in einer Szene, die bereits vorveröffentlicht worden ist. Ryan geht darin nach einem Auftritt auf einen jungen Mann zu, der vom offen schwulen Musiker Scott Hoying von der Band Pentatonix gespielt wird. Ryan sagt zu ihm: "Es bedeutet mir so viel, dass du hier bist" und küsst ihm auf die Lippen.



Ryan spielte bereits in der Fernsehfilm-Trilogie "High School Musical" mit, die zwischen 2006 und 2008 gedreht wurde – also in einer Zeit, in der die US-Regierung von Präsident George W. Bush viel Stimmung gegen Homosexuelle machte (queer.de berichtete). Zwar hielten viele Fans die ausgeflippte Figur für schwul, allerdings durfte Ryan – anders als die anderen Jungs im Ensemble – nie eine Liebesbeziehung eingehen. Seine sexuelle Orientierung wurde nie debattiert. Das war bei Figuren, die eigentlich als queer dargestellt worden sind, in den Nullerjahren durchaus üblich.

Original-Regisseur bestätigte Ryans Homosexualität bereits 2020

Der offen schwule Regisseur Kenny Ortega, der die drei "High School Musical"-Filme drehte, bestätigte 2020, dass Ryan schwul angelegt worden sei: "Wir haben uns damals entschieden, dass sich Ryan wohl an der Uni outen wird", so Ortega damals (queer.de berichtete). Der heterosexuelle Ryan-Darsteller Lucas Grabeel erklärte später, dass heutzutage ein schwuler Schauspieler seine Rolle übernehmen sollte (queer.de berichtete).



Die Original-Cast hat bislang nicht in der 2019 gestarteten Fernsehserie mitgewirkt. Diese ist – anders als die Filme im Jahrzehnt zuvor – sehr queerinklusiv: Mit Carlos (Frankie Rodriguez), Seb (Joe Serafini) und Maddox (Saylor Bell Curda) gibt es drei homosexuelle Figuren sowie mit Ashlyn (Julia Lester) and Big Red (Larry Saperstein) zwei bisexuelle Charaktere.



In der vierten Staffel werden neben Ryan auch Chad (Corbin Bleu), Mrs. Darbus (Alyson Reed), Martha (Kaycee Strahl), Taylor (Monique Coleman) und Coach Bolton (Bart Johnson) an der Schule zurückkehren. Bislang ist noch nichts über die Rückkehr der Stars Efron (er spielte Troy) und Vanessa Hudgens (Gabriella) bekannt. (cw)