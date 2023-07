CSD Stuttgart: Vereinssprecher bei Angriff von radikalen Linken leicht verletzt

Heute, 07:21h 3 Min.

Beim Christopher Street Day am Samstag in Stuttgart kam es zu Gewalt von links. Als der erste Truck der Demoparade, der als Bühne für die Abschlusskundgebung genutzt werden sollte, kurz vor 16 Uhr den Schlossplatz erreichte, wurden er von rund 50 teils vermummten Personen aus dem linksextremen Spektrum blockiert. Als CSD-Sprecher und Versammlungsleiter Detlef Raasch die Gruppe ansprach, wurde er angegriffen und am Unterkiefer leicht verletzt.



Einsatzkräfte der Polizei drängten die Störer*innen ab und stellten im Innenhof des Neuen Schlosses die Personalien von insgesamt 17 Personen fest. Sie wurden anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt und erhielten Platzverweise. Auf dem Weg vom Schlossplatz zum Innenhof solidarisierten sich Sympathisant*innen aus der Antifa-Szene mit den Blockierer*innen und griffen nach Angaben der Polizei Einsatzkräfte an. Sie wurden mehrfach zurückgedrängt.

Auch Polizist leicht verletzt

Im Zusammenhang mit dem Angriff auf Detlef Raasch wurde eine 26-jährige Frau wegen des Verdachts auf Körperverletzung vorläufig festgenommen. Sie steht außerdem im Verdacht, einen Polizeibeamten angegriffen und leicht verletzt zu haben. Die 26-Jährige wurde nach Feststellung der Personalien ebenfalls wieder auf freien Fuß gesetzt und erhielt einen Platzverweis. Für die weiteren Ermittlungen werden aktuell Videoaufzeichnungen ausgewertet.



Gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" zeigte sich die Linke-Stadträtin und Clublegende Laura Halding-Hoppenheit fassungslos über den Angriff. "Wenn die gegen die AfD demonstrieren, mag das noch verständlich sein", sagte sie, "aber doch nicht gegen den CSD".

Gruppe "Queer & Revolutionär" in der Parade

Eine linke Gruppe mit dem Namen "Queer & Revolutionär" hatte sich in Stuttgart an der Demoparade beteiligt. In ihrem Aufruf "Antikapitalistische Beteiligung am CSD Stuttgart" auf der linken Plattform "Indymedia" hieß es, der CSD in Stuttgart stehe nicht mehr in dieser Tradition, bei der sich "Massen an queeren Menschen gegen die alltägliche Unterdrückung durch Polizei und Gesellschaft wehrten". Er sei stattdessen "eine kommerzialisierte Party, bei der sich bürgerliche Parteien, Unternehmen und sogar die Polizei immer wieder selbst darstellen. Der CSD dient dazu, die bürgerliche Demokratie zu schmücken, ohne dabei aber die extreme Gewalt systematisch anzugehen, der queere Menschen auch heute noch ausgesetzt sind."



Protest gegen die Polizei auf der Parade: "Cops sind Täter nicht Allies" (Bild: IMAGO / Arnulf Hettrich)

Der Stuttgarter CSD-Verein hatte sich im Juni gegen Linksradikalismus positioniert und seine Teilnahme am CSD Freiburg abgesagt, weil dieser das Logo der Antifaschistischen Aktion nutzt und auf dem diesjährigen Plakat eine vermummte Person mit Regenbogen-Bollenhut zeigte. "Wir lehnen jede Art von Radikalismus strikt ab", hieß es in einer Stellungnahme von Detlef Raasch (queer.de berichtete).



Cem Özdemir auf Wagen des VfB Stuttgart



Mit dem Motto "Nicht mit uns! Gemeinsam sicher und stark" richtete sich der Fokus beim CSD Stuttgart in diesem Jahr gegen queerfeindliche Übergriffe und Hasskriminalität. An der Demoparade nahmen rund 130 Formationen teil, darunter erstmals der VfB Stuttgart. Auf dem Wagen des Fußballvereins fuhr auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) mit. Die Polizei meldete insgesamt rund 40.000 Teilnehmer*innen, etwa 400.000 Menschen hätten die Aufzugsstrecke gesäumt. Bis Sonntag erwarteten die Veranstalter*innen bis zu 500.000 Besucher*innen.



Zum CSD hatte der Stuttgarter Flughafen seine Terminals erstmals in Regenbogenfarben beleuchtet (queer.de berichtete). (cw)