Exhibitionist beim CSD Stuttgart festgenommen

Symbolbild: Notrufnummer 110 an einem Einsatzwagen der Polizei (Bild: planet_fox / pixabay

Heute, 12:37h 2 Min.

Einsatzkräfte der Stuttgarter Polizei haben am Samstagnachmittag einen 59-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Rande der Demoparade zum Christopher Street Day als Exhibitionist aufgetreten zu sein. Das meldete die Polizei der baden-württembergischen Landeshauptstadt am Sonntag.



"Der vermeintliche Sittenstrolch hielt sich an der Rotebühlstraße bei den Zuschauern des Aufzugs auf", heißt es im Polizeibericht. "Gegen 15.00 Uhr trat er vor die Menge und öffnete seine Jacke, unter welcher er unbekleidet war, und entblößte sich vor den Zuschauern. Durch einen vor Ort befindlichen Sicherheitsdienst wurde die Polizei verständigt und der 59-Jährige konnte an der Hermannstraße festgenommen werden."

Der Tatverdächtige soll bereits am Tag zuvor aufgefallen sein

Der Mann soll bereits am Freitag in ähnlicher Weise im Bereich des Charlottenplatzes aufgefallen sein. Auf Geheiß der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.



Zeug*innen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Stuttgarter Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0711) 89 90 57 78 zu melden.

Zu einem weiteren Polizeieinsatz war es am Ende der Demoparade gekommen. Rund 50 Personen aus dem linksextremen Spektrum blockierten am Samstag einen Truck und griffen sowohl Vereinssprecher Detlef Raasch als auch einen Polizisten an (queer.de berichtete). (cw/pm)