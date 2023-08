CSD Mainz: Co-Chefin der Linken verpasst trans Frau Schlag ins Gesicht

Protestaktion am CSD-Stand der Polizei (Bild: VelsPol Hessen e.V.)

Der Mainzer CSD-Verein Schwuguntia hat Gewalt von Links bei der Pride am Samstag scharf kritisiert. So habe die Studierendengruppe Linke Liste/SDS Mainz während der Demonstration die vor ihr laufende FDP-Gruppe mit Sprüchen wie "Kommerz, Cops und FDP – raus aus unserem CSD" schikaniert und auch eine FDP-Fahne entwendet. Beim anschließenden Fest auf der Malakoff-Terrasse sei dann versucht worden, den gemeinsamen Stand der Ansprechstelle LSBTI der Polizei und des Verbands queerer Polizeibediensteter (VelsPol) zu blockieren, wobei es zu offener Gewalt kam.



Eine trans CSD-Mitorganisatorin wurde angegriffen, als sie das Geschehen filmen wollte. "Dies führte dazu, dass eine Protestierende unprovoziert und gezielt der trans* Frau mit der Faust ins Gesicht schlug", so der CSD-Verein. "Die Angegriffene verlor ihre Brille und erlitt eine Verletzung unter dem Auge." Laut der "Allgemeinen Zeitung" ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Körperverletzung.



Mutmaßliche Schlägerin: Ich habe mich nur verteidigt



Als mutmaßliche Täterin wurde Aylin Gümüş, die Co-Vorsitzende der Linkspartei in Mainz, identifiziert. Sie kündigte laut "Merkurist" am Dienstag ihren Rücktritt an. Den Vorfall stellte sie jedoch anders dar: "Das nahe und einschüchternde Abfilmen meines Gesichts konnte ich durch Wegdrehen nicht verhindern, da die Filmende mir immer näherkam und Aufforderungen das zu lassen ignorierte", so Gümüş. "Als ich versucht habe, das Handy beiseitezuschieben, bekam ich einen Faustschlag ins Gesicht woraufhin ich im Affekt zurückschlug, um mich zu verteidigen."



Ein Video zeigt jedoch, wie die Protestierende ohne ersichtliche vorherige Provokation auf die trans Frau einschlägt. Der CSD-Verein sprach deshalb von "Täter-Opfer-Umkehr". Gümüş wies unterdessen auch den Vorwurf der Transfeindlichkeit zurück und kritisierte die angeblich "einseitige" Darstellung der Ereignisse in Presse uns sozialen Medien.



Der Aufruf der Linken Liste (Bild: Instagram / Linke Liste/SDS Mainz)

Die Linke Liste/SDS distanzierte sich von der Gewalt und der mutmaßlichen Täterin: "Es waren viele andere queer­femi­nistische Gruppen beteiligt, die in die Auseinandersetzung verwickelte Person ist zum Beispiel kein Teil unserer Gruppe."

CSD-Verein: Kleingruppe kann Erscheinungsbild des CSD nicht allein bestimmen

Der CSD-Verein ruft nun zur Mäßigung auf: "Wir verurteilen diese verbalen und tätlichen Provokationen. Sie widersprechen dem Geist einer Demonstration, in der unterschiedliche Gruppen gemeinsam marschieren, um die Rechte und die Sichtbarkeit der queeren Community zu verteidigen", erklärten die Organisator*innen. Es müsse deutlich gemacht werden, "dass das Erscheinungsbild des CSD nicht durch eine Kleingruppe inhaltlich umgewidmet werden soll".



Auch der rheinland-pfälzische Queerbeauftragte Janosch Littig (Grüne) verurteilte den Übergriff: "Die queere Community in Mainz hat das Recht, ihren CSD so zu gestalten, wie sie es für richtig hält. [...] Es ist nicht hinnehmbar, dass ausgerechnet an diesem Tag eine trans Frau Opfer von Gewalt wird." Die Landesregierung stehe "fest an der Seite lesbischer, schwuler, bisexueller, transidenter, intergeschlechtlicher und nichtbinärer Menschen sowie an der Seite der Polizeibediensteten".



Bereits im letzten Jahr hatten Linke gegen die Polizei-Präsenz beim CSD protestiert (queer.de berichtete).

Linksextreme Positionen "nicht besser als AfD"

Dragqueen Gracia Gracioso kritisierte auf Instagram die "linksextremistische" Gewalt und erklärte, es sei "übergriffig", wenn eine nicht queere Gruppe dem queeren Organisationsteam vorscheiben wolle, "wie sie einen CSD zu leiten und zu führen hat". Ferner erklärte Gracioso: "Wer grundlos körperliche Gewalt ausübt, ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Wer die Polizei als Ganzes als den 'Feind' sieht, sieht unsere Grundordnung als feindlich und ist deshalb eine Gefahr für unsere Gesellschaft und nicht besser als die AfD!" Dabei veröffentlichte Gracioso auch einen Ausschnitt, in dem die Attacke auf die trans Organisatorin zu sehen ist.



Am gleichen Wochenende war es bereits in Stuttgart zu Gewalt von mutmaßlich linken Aktivist*innen gekommen: Dabei wurde der CSD-Vereinssprecher leicht verletzt (queer.de berichtete). (dk)