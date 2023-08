Conrad Ricamora ist unter der Haube

Conrad Ricamora (re.) mit seinem Neu-Ehemann Wesley Jensen (Bild: Instagram / Conrad Ricamora

Heute, 16:54h 2 Min.

Der 44-jährige US-Schauspieler Conrad Ricamora hat am Wochenende auf Instagram erklärt, dass er seinen langjährigen Partner Peter Wesley Jensen im Rathaus von New York City geheiratet habe. Er trage nun den Doppelnamen Ricamora-Jensen.



"Glücklich mit Bindestrich", erklärte der gebürtige Kalifornier. "Viele tollen Dinge sind in den letzten Wochen passiert, aber dies ist das Highlight meines Lebens", so Ricamora-Jensen weiter. Zudem veröffentlichte er zwei Bilder – eines, in dem sich das Paar im Rathaus umarmt, ein anderes, in dem die Beiden eng umschlungen in die Kamera lachen, während der Ehemann des Schauspielers seinen Ring zeigt.



Der offen schwule Conrad Ricamora-Jensen ist vor allem durch seine Rollen in der Anwaltsserie "How to Get Away with Murder" (2014-2020) und den Film "Fire Island" (2022) bekannt. In "How to Get Away with Murder" spielte Conrad den schwulen Computerhacker Oliver Hampton, der mit Jurastudent Connor Walsh (Jack Falahee) liiert ist. Die queere Komödie "Fire Island" handelt von einer Gruppe schwuler Freunde, die auf der titelgebenden Insel nahe New York City gemeinsam Urlaub machen.



Außerdem ist Ricamora-Jensen als Theaterschauspieler erfolgreich. So ist er jetzt am renommierten Broadway Theatre im Musical "Here Lies Love" von David Byrne and Fatboy Slim zu sehen. Er übernimmt dabei wieder die Rolle des Ninoy Aquino – diese Figur hatte er bereits bei Inszenierungen in verschiedenen amerikanischen Städten zwischen 2012 und 2017 gespielt.

Im Frühstücksfernsehen des Senders ABC erklärte Ricamora-Jensen, dass ihn seine Beziehung zu seiner Broadway-Rolle inspiriert habe: "Ninoy Aquino, der sein ganzes Leben und seine Familie opferte, um für die Freiheit zu kämpfen, bedeutet noch ein klein wenig mehr, wenn man seine eigene kleine Familie hat und jemanden, der einem nahe steht. Zu wissen, was er geopfert hat, macht meine Darstellung umso intensiver."

Auch ein anderer amerikanischer TV-Star hat kürzlich seinen Liebsten geheiratet: Im April gab der "White Lotus"-Star Lukas Gage seinem Partner, den Promi-Hairstylisten Chris Appleton, das Ja-Wort (queer.de berichtete). (cw)