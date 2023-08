Marburg: Homophob beleidigt, angespuckt und Zahn ausgeschlagen

Heute, 03:31h 1 Min.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen informierte am Mittwoch über eine queerfeindliche Gewalttat in Marburg.



Laut Polizeibericht zeigte ein 32 Jahre alter Mann am vergangenen Samstag eine Körperverletzung an, die sich bereits am 15. Juli früh morgens zwischen 6 und 6.15 Uhr im Pilgrimstein vor einer Bar ereignet hat. Das Opfer war demnach nach einer privaten Mottoparty verkleidet und mit einem Bekannten auf der Suche nach einem offenen Lokal.



Vor der Bar im Pilgrimstein traf er zunächst auf zwei Männer, von den sich einer als Marokkaner ausgab und der andere ein Landsmann zu sein schien. Aufgrund der Verkleidung folgten homofeindliche Bemerkungen und Beleidigungen, an denen sich eine weitere aus der Bar herauskommende Person beteiligte. Diese Person spuckte letztlich dem 32-Jährigen ins Gesicht und schlug mit der Faust zu. Der Faustschlag traf und führte zu einem abgebrochenen Zahnstück, einer Platzwunde und Prellung an der Nase und einer beschädigten Brille.



Nach dem Vorfall fuhren die Männer mit einem Taxi davon. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Etwaige bislang nicht bekannte Zeug*innen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Marburg unter Tel. (06421) 406-0 zu melden. (cw/pm)